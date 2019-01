„Nie dla deprawacji naszych dzieci”. Dziś w Warszawie protest przeciw propagandowym lekcjom o mowie nienawiści

Już dziś ma się odbyć w Warszawie protest środowisk prawicowych przeciw organizowaniu w szkołach lekcji o mowie nienawiści. Manifestację pod hasłem „NIE dla deprawacji naszych dzieci!”, zaplanowano na godz. 16:00. Organizatorzy protestu, czyli „Ordo Iuris” oraz Centrum Życia i Rodziny są przekonani, że pod pretekstem zajęć odbędzie się notoryczne „przemycanie propagandy LGBTQ i ideologii gender do szkół”.

Przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski, wyznawca politycznej poprawności i lewicowych poglądów, po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza wpadł na pomysł przeprowadzenia specjalnych lekcji na temat mowy nienawiści.

„Nienawiść ma niszczycielskie skutki. A wszystko zaczyna się od słów. Dlatego w warszawskich szkołach jeszcze przed feriami zostaną przeprowadzone lekcje na temat tego, jak reagować i przeciwdziałać mowie nienawiści” – zapowiedział Trzaskowski we wpisie na Twitterze, opublikowanym 15 stycznia.

Nienawiść ma niszczycielskie skutki. A wszystko zaczyna się od słów. Dlatego w warszawskich szkołach jeszcze przed feriami zostaną przeprowadzone lekcje na temat tego, jak reagować i przeciwdziałać mowie nienawiści. Dziękuję @SutrykJacek za inspirację. pic.twitter.com/Pm3KR9lIat — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 15, 2019

Inicjatywa prezydenta nie wszystkim się spodobała. Organizacja Centrum Życia i Rodziny oraz Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris twierdzą, że to „przemycanie propagandy LGBTQ i ideologii gender do szkół”.

Wskazują też na konstytucyjne prawa rodziców „do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami i prawa do ochrony dzieci przed demoralizacją”.

„Ordo Iuris” i CZiR organizują w poniedziałek manifestację przed warszawskim ratuszem. Protest, pod hasłem: „NIE dla deprawacji naszych dzieci!”, zaplanowano na godzinę 16:00.

Tak promują swoje wydarzenie na Facebooku.

Pikieta w obronie dzieci i młodzieży przed propagandą LGBTQ i ideologią gender w warszawskich szkołach. Dołącz do nas, jeśli także Ty:

1. NIE ZGADZASZ SIĘ na przemycanie propagandy LGBTQ i ideologii gender do szkół pod pozorem zajęć z „przeciwdziałania mowie nienawiści”

2. NIE ZGADZASZ SIĘ (tak jak 80% Polaków) na prezentowanie praktyk homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i queer jako „normalność”

3. NIE ZGADZASZ SIĘ na indoktrynację dzieci ideologią gender, kwestionującą stabilność płci i rodzinę opartą na trwałym związku kobiety i mężczyzny

4. CHCESZ bronić konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami i prawa do ochrony dzieci przed demoralizacją (art. 48, 53 i 72 Konstytucji RP)

Źródło: Facebook