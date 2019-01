Owsiak odzyskał pewność siebie. Składa skargi i zapowiada pozew w sprawie „plastusiów” przeciw TVP Info

Podczas konferencji prasowej Jurek Owsiak, który zdążył już wrócić na stanowisko szefa Fundacji WOŚP, ogłosił, że w związku z emitowanymi na antenie TVP Info „plastusiami”, złożył skargę do KRRiT. Zapowiedział także wejście na drogę sądową. Wcześniej zrobiła to także była prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

– Złożyliśmy skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie świata z plasteliny i złożymy także skargę do sądu – mówił Owsiak.

– Przez dwa lata emitowano programy, można powiedzieć, programy nienawiści. Tam po prostu były treści, których powinniśmy się wszyscy wstydzić. I ci, którzy to lepią z plasteliny, i ci, którzy to emitują. Powinniśmy wyłączać telewizor, mamy taką możliwość. Nie oglądajmy tego, to jest sączenie nieprawdopodobnego jadu, który gdzieś w nas wchodzi – stwierdził.

Sprawa dotyczy animacji wyemitowanej w telewizji publicznej. Przedstawiono w niej postaci prezesa WOŚP i byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. W materiale kukiełka symbolizująca Owsiaka nakręcana jest z tą przypominającą byłą prezydent.

Widać także, jak ta druga postać pakuje do swojego worka pieniądze zebrane przez marionetkę kojarzącą się z Owsiakiem. Na jednym z dwustuzłotowych banknotów pojawia się gwiazda Dawida.

„Banknot, który leżał na stole w animacji jest jednym (z) bardzo wielu banknotów (mam ich całe pudło). Ten banknot ma 2 cm, nie sposób dojrzeć gołym okiem, co na nim dokładnie jest. Żadne skojarzenia nie były celowe, przepraszam, jeśli coś takiego nieświadomie zasugerowałam” – napisała na Twitterze Barbara Piela, twórczyni materiału (pisownia oryginalna).

„W związku z rażącymi błędami merytorycznymi dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej podjęła decyzję o zawieszeniu w obowiązkach służbowych wydawcy programu Minęła 20. Kierownictwo anteny nie będzie tolerować błędów, które godzą w dobre imię Telewizji Polskiej, narażając ją na straty wizerunkowe i przynosząc jej ujmę” – napisał 11 stycznia na stronie centrum informacji TVP dyrektor TAI Jarosław Olechowski.

W piśmie do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar grzmiał, że opublikowanie animacji „plastusie” w mediach publicznych może przyzwalać na „mowę nienawiści”.

Wcześniej w rozmowie z Piotrem Kraśką w TOK FM Ewa Kopacz lamentowała, że Owsiaka zniszczyły „plastusie” TVP Info.

– Myślę, że ten 13 stycznia to będzie taki dzień, który się zapisze w naszej historii bardzo smutno. Oprócz tego, że zginął człowiek, prezydent miasta, wspaniały człowiek, to przy okazji tego zniszczono drugiego człowieka. Mówię o Jurku Owsiaku – lamentowała.

– Niszczono go (Owsiaka – przyp. red.) systematycznie, właśnie takimi wpisami, niszczono go w telewizji publicznej, pokazując program „Plastusie” itp. rzeczy bez żadnej konsekwencji – stwierdziła Ewa Kopacz.

Źródła: radiozet.pl/nczas.com