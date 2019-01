Rachoń pozwał Skibę za zniesławienie. Po śmierci Adamowicza pozwy sypią się jak z rękawa

Dziennikarz Michał Rachoń złożył 16 stycznia 2019 r. przeciwko Krzysztofowi Skibie prywatny akt oskarżenia z art. 212 kodeksu karnego, który dotyczy zniesławienia – poinformował w poniedziałek portal Niezależna.pl. Pozew dotyczy wpisu na Facebooku po śmierci prezydenta Gdańska, w którym muzyk stwierdził, że to m.in. Rachoń jest moralnie odpowiedzialny za ten polityczny mord.

„Uważam, że to nie Owsiak powinien podać się do dymisji tylko szef TVP Jacek Kurski, odpowiedzialny za bezpardonowe ataki i szczucie na prezydenta Pawła Adamowicza. Napastliwi +reporterzy+ tacy jak pan Sitek czy Rachoń spuszczeni ze smyczy przez Kurskiego są moralnie odpowiedzialni za ten polityczny mord”- napisał Krzysztof Skiba na Facebooku.

13 stycznia Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie następnego dnia zmarł.

Prokuratura postawiła Stefanowi W. zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyn ten jest zagrożony karą co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat więzienia, a nawet dożywocia. Stefan W. nie przyznał się do jego popełnienia. Gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Badanie krwi wykazało, że w momencie napaści Stefan W. nie był pod wpływem alkoholu. Prokuratura wystąpiła o przeprowadzenie badania psychiatrycznego mężczyzny.

