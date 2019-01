Rosja chce szpiegować cały świat. Tworzy system globalnej inwigilacji

W zeszłym roku Rosja uruchomiła ponad dwa tuziny satelitów kosmicznych na orbicie planety. Według danych ONZ – połowa to satelity cywilne, a druga połowa to satelity wojskowe .

Rosyjska agencja kosmiczna proponuje stworzenie konstelacji satelitów teledetekcyjnych zwanych „Carskie Oko” („Gosudarevo Oko”), w celu, jak się oficjalnie przedstawia, monitorowania zmian na ziemi – jak oświadczył szef Roskosmosu Dmitrij Rogozin.

„Dziś zaprezentowaliśmy nowy projekt, który uważam za wyjątkowo obiecujący. Obecnie proponujemy projekt o nazwie „Carskie Oko , co pozwoliłoby nam zobaczyć dynamikę wszelkich zmian na Ziemi „- powiedział Rogozin.

Według Rogozina projekt będzie wielofunkcyjny. Będzie mógł poprawiać możliwości monitorowania agencji cywilnych, może pomóc w obszarach gospodarki, w tym w rolnictwie i produkcji energii.

„Carski Oko” umożliwiłoby monitorowanie dużych projektów infrastrukturalnych. To bardzo pomogłoby władzom.Wszystkie budynki i zmiany w infrastrukturze będą widoczne z kosmosu. „Będziemy oferować Gazpromowi, Rosniefti, Łukoilowi, Russnieftiemu i innym możliwość zdalnej kontroli obiektów, które budują, czy to w Rosji, czy za granicą. System umożliwi cyfrowy monitoring pod różnymi kątami, aby określić „na przykład głębokość wykopu, głębokość kopalni lub niektóre inne zmiany w infrastrukturze” – powiedział Rogozin.

Faktycznie to będzie system globalnego śledzenia. W grudniu Rosja uruchomiła dwa satelity do teledetekcji Canopus-V. Do 2020 r. Oczekuje się, że rosyjska grupa satelitów teledetekcyjnych będzie obejmować co najmniej 15 satelitów, w tym sześć Canopus-V, które są zdolne do bardzo szczegółowych teledetekcji. Canopus-V działa na wysokości około 510 km i jest wyposażony w precyzyjną kamerę multi-spektralną o szerokim zakresie spektralnym.

Ten system „śledzenia wszystkich procesów na Ziemi” bardzo przypomina koncepcję „nooskopu”, obecnego szefa Administracji Prezydenta RF Anton Vaino. Rosyjscy internauci tymczasem określili ten pomysł nie jako „Carskie Oko”, ale jako „Oko Saurona”.

Źródło: The Drudge Report