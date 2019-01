Syn Zenka Martyniuka znowu szokuje! „TO SĄ MILICJANCI, omijajcie Białystok szerokim łukiem!”

„A palić to tak i tak będę, pozdrawiam policję z Białegostoku, to nie jest policja, to są milicjanci, to jest taka wioska, że sobie ludzie nie wyobrażacie, omijajcie Białystok szerokim łukiem” – mówił Daniel M., syn Zenka Martyniuka w trakcie swojego „show” na Instagramie.

Mimo, że wydawało się, iż afera z udziałem syna gwiazdy disco polo powoli „dogasa”, to jednak młody mężczyzna nie daje o sobie zapomnieć i znów szokuje.

Niedzielny wieczór spędził na video rozmowach z „fanami” na Instagramie. To co mówił może na prawdę szokować.

„Nigdy nie miałem zamiaru się zmieniać, całe życie byłem taki i będę. Opinia innych ludzi, którzy mówią, że jestem jakiś rozpieszczony, że banan… Hahaha. Wiecie co, ludzie, nie znacie mnie, nie macie prawa mnie oceniać. Pewnie powiedziała to osoba, która mnie zna, ale tylko pewnie z widzenia… Pokażcie mi tę osobę, niech się wypowie tak jak ja, zobaczymy wtedy. Hejty to ja mam głęboko gdzieś, pocisnę każdego hejtera” – mówił Daniel M., komentując pojawiające się w internecie komentarze na jego temat.

To jednak nie wszystko. Młody Martyniuk chwalił się m.in. prowadzonymi przez siebie biznesami oraz oburzał się, iż internauci zarzucają mu „lenistwo”.

„Szczerze, to nie rozumiem, o co ci chodzi… Prowadzę pub, jestem z wykształcenia oficerem nawigatorem żeglugi wielkiej, prowadzę prywatne biznesy, więc nie wiem, mam iść do pracy…?” – komentował.

O tym, jak „skromnym” mężczyzną jest świadczy najlepiej odpowiedź na pytanie dotyczące przyszłości. Jeden z internautów zapytał go, czy ma siłę aby nadal tak funkcjonować?

„A na co tu trzeba mieć siłę? Chyba pieniądze. Mam to i to” – podsumował.

Źródło: Intagram.com/daniel.martyniuk / NCzas.com