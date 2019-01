Andrzej Duda skomentował incydent pod Pałacem Prezydenckim. „Zdumiewająca sytuacja”

To zdumiewająca sytuacja – powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do incydentu przed Pałacem Prezydenckim. Ale jak podkreślił Andrzej Duda, Pałac Prezydencki jest bezpieczny, dobrze strzeżony, a funkcjonariusze SOP dobrze wykonują swoją pracę.

Do incydentu doszło we wtorek po południu; samochód osobowy, którym poruszał się 36-letni mężczyzna, zatrzymał się na zaporze przy wjeździe na teren Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej mężczyzna jechał jednokierunkową ulicą pod prąd, nie zatrzymał się do kontroli i potrącił policjanta. Jak powiedział rzecznik Służby Ochrony Państwa ppłk Bogdan Piórkowski, mężczyzna został obezwładniony.

„Dostałem informację, że taka zdumiewająca sytuacja miała miejsce pod Pałacem Prezydenckim” – powiedział prezydent, który we wtorek przebywa w szwajcarskim Davos.

„Chcę podkreślić, że Pałac Prezydencki jest bezpieczny, jest jak widać dobrze strzeżony i funkcjanuriusze SOP dobrze wykonują swoją pracę, za co dziękuję” – oświadczył prezydent Duda.

