Bitwa z Niemcem w toalecie polskiego pociągu. „Chciał udusić kierowniczkę”. Trzeba było wezwać uzbrojonych funkcjonariuszy

Obywatel Niemiec będący pasażerem pociągu relacji Berlin-Wiedeń rzucił się na polską kierowniczkę pociągu, próbując ją udusić. Uderzona w głowę została także konduktorka, która chciała pomóc zaatakowanej kobiecie. Niemiec zabarykadował się w toalecie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok godziny 21.00 podczas kontroli biletów. Nie wiadomo co spowodowało wybuch agresji u niemieckiego pasażera i skłoniło go do ataku.

O zdarzeniu została została powiadomiona Straż Ochrony Kolei. Jej funkcjonariusze wsiedli do pociągu na stacji w Czerwieńsku w pobliżu Zielonej Góry.

Zgodnie z informacją przekazaną Fakt24 przez rzecznika SOK w Zielonej Górze, jeden z funkcjonariuszy wszedł do pociągu i rozpoczął negocjacje z zamkniętym w toalecie Niemcem. Prosił o dobrowolne oddanie się w ręce funkcjonariuszy. Niemiec odmówił, wyłamano więc drzwi. Wtedy agresywny pasażer zaatakował funkcjonariuszy, którzy musieli go obezwładnić. Został skuty kajdankami, wyprowadzony z pociągu i przekazany zielonogórskiej policji. Nie wiadomo czy i jakie zarzuty zostały mu postawione.

Źródło: Fakt24