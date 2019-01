Czy właśnie spełnia się czarna wizja jasnowidza Jackowskiego dla Polski? Zobacz, co powiedział tuż przed świętami [WIDEO]

Jasnowidz z Czuchowa Krzysztof Jackowski kilka dni przed ostatnim Bożym Narodzeniem podzielił się na swoim kanale na YouTube przeczuciami na temat obecnego 2019 roku. Internauci szybko ochrzcili je mianem „czarnej wizji dla Polski”. Czy jego słowa już zaczynają się spełniać, zaś Jackowski przewidział zamach na Adamowicza

Jasnowidz Jackowski podzielił się ze swoimi fanami odczuciami dotyczącymi 2019 roku. Mówił wówczas o „buteleczkach” oraz nadchodzących wzrostach cen. – Ja mam takie dziwne wrażeni, że w Polsce przyszły rok, zwłaszcza okres jesieni to będą dobre wyniki gospodarcze i dobry rozwój PKB i powtórzenie sukcesu jakim był rozwój w tym roku. Co wcale nie znaczy, że lepiej będzie żyło się normalnemu Kowalskiemu. W naszym kraju się nam nie żyje dużo lepiej od lat i chyba ta tradycja zostanie niestety zachowana – mówił jasnowidz z Człuchowa.

Wspomniał jednak także o zamachach i chaosie. – W Europie jeżeli chodzi o zamachy trochę zelżało, uspokoiło się. Powiem Państwu, że to już jest koniec tego pokoju. Już zaczynają się, już jesteśmy w okresie wzrostowym terroryzmu w Europie, on się stanie ponownie aktywny. 2019 rok będzie o wiele bardziej fatalny jak ten co obecnie mija – zapowiedział Jackowski.

Źródło: youtube.com/nczas.com