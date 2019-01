Francuzi chcą nadal karać klientów prostytutek. Można uwierzyć, że robią się coraz bardziej konserwatywni, ale to raczej „postęp postępu”

We Francji obowiązuje prawo, które pozwala karać klientów prostytutek. Wcześniej karano same „córy Koryntu”, ale feministki uznały to za ich podwójną stygmatyzację. Prawo zmieniono, ale w praktyce jest często martwe. Teraz nad odwołaniem wprowadzonych w 2016 roku przepisów pochyliła się nawet Rada Konstytucyjna.

Po dwóch latach od penalizacji „kupowania aktów seksualnych”, ustawa poddawana jest ocenie Rady Konstytucyjnej. Kilka organizacji wniosło o uchylenie tych przepisów jako niezgodnych z ideami „wolnej przedsiębiorczości”, a także „ograniczających popyt” na tego typu usługi.

W sprawie depenalizacji przeprowadzono też sondaż zamówiony jednak przez przeciwników zmian, czyli Koalicję Zniesienia Prostytucji. W wynikach pojawia się wyraźna różnica zdań, zwłaszcza pomiędzy kobietami i mężczyznami. Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos 78% respondentów uważa ustawę o karaniu klientów prostytutek za „rzecz dobrą”. Badanie pokazuje jednak różnicę między kobietami i mężczyznami w postrzeganiu prostytucji. Jest to zjawisko „przemocy” tylko dla 66% mężczyzn i aż dla 81% kobiet.

Jeśli chodzi o kwestię konstytucyjności i ograniczanie zasad wolnej przedsiębiorczości to jedna czwarta respondentów (24%) w ogóle nie podziela takiego stawiania sprawy i sprzeciwia się wyraźne depenalizacji klientów. Prawie połowa (47%) natomiast „rozumie argumenty” przeciwników, ale też uważa, że „nie usprawiedliwiają” one uchylenia prawa. W sumie 71% okazuje się być przeciw także w aspekcie prostytucji jako biznesu. Tu warto dodać, że wśród różnych pomysłów partii prezydenckiej LREM był postulat legalizacji domów publicznych. Chyba jednak teraz o tym zapomną.