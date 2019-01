Naćpany Polak w Holandii demoluje samochody i bije się z policją! Policjanci z kraju tulipanów bezradni [VIDEO]

Nasi rodacy za granica czasami nie potrafią się zachowac i przypominają arabskich i afrykańskich imigrantów. Polak w Holandii, pod wyraźnym wpływem narkotyków i to mocnych, darł się na ulicy, wyzywał i w pewnym momencie zaczął bić się z policjantami. Nasz rodak rozwalił trzech stażów prawa, raniąc ich.

Naćpany 30-paro letni Polak w narkotycznym zwidzie rzucił się na policjantów, raniąc trzech z nich. Bójka miała miejsce w Waalwijk koło Rotterdamu w Holandii w poniedziałek po południu.

Cała ta scena walki została uwieczniona przez przypadkowego przechodnia.

Na samym nagraniu widzimy jak nieporadnie i ciapowato trzech policjantów chce uspokoić naćpanego Polaka. Mimo przewagi liczebnej, pałek, gazu pieprzowego i broni nie mogli sobie dać z nim rady.

Nie raz dostali lewego bądź prawego sierpowego na szczękę. Nagrywający to przechodzień nie mógł uwierzyć w to co widzi!

Dodatkowo naćpany „Seba” podczas bójki z policją uszkodził 3 samochody. To, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków można wywnioskować po pierwszych sekundach nagrania.

A zresztą zobaczcie „popisy” naszego rodaka na holenderskiej ziemi.

Jeżeli tacy policjanci mają strzec porządku w krainie tulipanów – to współczujemy Holendrom. Na ich miejscu nie wychodziliśmy z domu.

Źródło: wykop.pl