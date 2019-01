„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społeczne) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy (dwu)tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji.

Sztylet i kula: Pierwszy prezydent niepodległej Polski zginął od kul zamachowca, zaś ministra spraw wewnętrznych II RP zamordował ukraiński nacjonalista. Z rąk zabójców zginęli: wieloletni premier PRL, były minister sportu i asystent europosła. Historia zabójstw najważniejszych państwowych dygnitarzy w Polsce jest prawie tak samo długa jak historia naszego kraju

Lewica uczy się od Trumpa: Lewica od dawna atakowała Donalda Trumpa za nadużywanie Twittera i zbyt ostry język, niegodny głowy państwa. A teraz ma swoich polityków, którzy podobnie eksploatują media społecznościowe, na żywo nagrywając filmiki w Kongresie. Politycy z Partii Demokratycznej prześcigają się w internetowej popularności.

Nieugięta: 26-letnia obywatelka Danii, która w Syrii walczyła przeciwko Państwu Islamskiemu, została potraktowana przez własny kraj jak terrorystka. Sąd skazał ją na bezwzględne więzienie, a policja i służba penitencjarna nie były w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa. Ostatnim ratunkiem dla niej jest Trybunał w Strasburgu.

KRAJ

● Sztylet i kula – Leszek Szymowski

● Kara śmierci ratuje życie – Jan Piński

● Politycy tego nie wyregulują – z profesor Jadwigą Staniszkis rozmawia Rafał Pazio

● O statnia bitwa Kaczyńskiego – Jan Piński

● Czy wiemy, co się dzieje? – Michał Fiszer

● Postępowe zabobony postępują – Krzysztof M. Mazur

● Gdzie się wypróżniać, gdy pełne szambo? – Marian Miszalski

● Paliwowy poker – Leszek Szymowski

ŚWIAT

● Dania: Nieugięta – Leszek Szymowski

● Białoruś: Dobra mina do złej gry – Antoni Mak

● Niemcy: Ostatni tłusty rok? – Tomasz Mysłek

● Turkmenistan: Skończył się komunizm – Marek A. Koprowski

● USA: Przygotowania do wyborów prezydenckich rozpoczęte – Natalia Dueholm

● Francja: Wielka debata narodowa – Bogdan Dobosz`

PUBLICYSTYKA

● Syn greckokatolickiego księdza – Marek A. Koprowski

● Lewica uczy się od Trumpa – Natalia Dueholm

● Deficyt wolności, nie przymusu – Jakub Wozinski

● Stulecie „Huzara” – Tadeusz M. Płużański

● Polska ormowcem świata – Stanisław Michalkiewicz

● Kto zgarnia miliardy ze sprzedaży praw do emisji CO2? – Tomasz Cukiernik