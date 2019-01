Nie ma nadziei na uratowanie Emiliano Sali? Przerwano poszukiwania samolotu, którym leciał piłkarz

Wstrzymano poszukiwania awionetki z nowym piłkarzem Cardiff City Argentyńczykiem Emiliano Salą na pokładzie – poinformowała policja w Guernsey. Akcja ma zostać wznowiona w środę. Samolot zniknął z radarów w pobliżu Alderney, należącej do Wysp Normandzkich.

Kilka dni temu 28-letni napastnik przeszedł z FC Nantes do Cardiff City za 17 mln euro. We wtorek miał dołączyć do angielskiego klubu, a w środę – odbyć pierwszy trening. Beniaminek Premier League zapłacił za 28-letniego napastnika 16 mln euro, bijąc w ten sposób transferowy rekord klubu. Argentyńczyk najprawdopodobniej leciał do swojego nowego zespołu po tym, jak wcześniej wrócił do Francji, by załatwić kilka spraw i pożegnać się ze znajomymi. Na to wskazywałoby zdjęcie, które umieścił na Instagramie w poniedziałek. Sala znajduje się na nim wraz z kolegami z drużyny Nantes.

Jak ustalono, na pokładzie samolotu Argentyńczykowi towarzyszył jedynie pilot. Policja poinformowała, że w wodzie znaleziono wiele unoszących się przedmiotów, ale nie ustalono, czy pochodzą one z awionetki.

Stan na 16:30 – Jeden samolot i jedna łódź wciąż szukają. Jak na razie – bez skutków.

Drugi samolot dołączy do poszukiwań po uzupełnieniu paliwa. Przeszukano 1155 mil kwadratowych. Przed stadionem Cardiff pierwsze kwiaty… pic.twitter.com/gckS1grPiW — Patryk Bilski (@Bilski_P) 22 stycznia 2019

„Nie ma żadnych śladów osób, które były na pokładzie. Jeśli wylądowali na wodzie, szanse przetrwania po takim czasie są, niestety, niewielkie” – napisano na koncie policji Guernsey na Twitterze.

Akcja trwała ok. 15 godzin i musiała zostać przerwana z powodu ciemności. Ma zostać wznowiona w środę, gdy tylko wzejdzie słońce.

(PAP)