PILNE! „Zimna wojna” nominowana do Oscara w trzech kategoriach

„Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego została we wtorek nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Na nagrodę szansę mają też m.in. meksykańska „Roma” Alfonso Cuarona i libańskie „Kafarnaum” Nadine Labaki.

Wśród nominowanych filmów znalazły się także niemiecki „Never Look Away” Floriana Henckela von Donnersmarcka, meksykańska „Roma” Alfonso Cuarona, libańskie „Kafarnaum” Nadine Labaki, japoński film „Złodziejaszki” Hirokazu Koreedy.

„Zimna wojna” to film o miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale też nie potrafią być razem. Okrzykiwany arcydziełem obraz został wcześniej doceniony także m.in. w Cannes za reżyserię oraz pięcioma nagrodami EFA. Polsko-brytyjsko-francuski melodramat o młodej dziewczynie szukającej szczęścia w powstającym zespole Mazurek i dojrzałym pianiście, jej instruktorze, to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle. Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Do filmu wg scenariusza Pawlikowskiego i Janusza Głowackiego (we współpracy z Piotrem Borkowskim) zdjęcia zrealizował Łukasz Żal, a muzykę skomponował Marcin Masecki. W produkcji wystąpili także m.in. Tomasz Kot, Borys Szyc i Agata Kulesza.

Obraz ma szansę na statuetki w kategorii najlepszy reżyser, najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepsze zdjęcia. Operator Łukasz Żal otrzymał nominację do Oscara za zdjęcia do „Zimnej wojny”. Paweł Pawlikowski ma zaś szansę za nagrodę w kategorii „najlepszy reżyser”. Łukasz Żal za zdjęcia był nominowany także do m.in. prestiżowej nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (ASC Award). Pawlikowski został za reżyserię filmu został nagrodzony także w Cannes. Filmowiec jest już laureatem Oscara za „Idę”.

Nominacji w kategorii nie otrzymała polsko-kazachsko-rosyjsko-niemiecko koprodukcja „Ayka”.

Laureatów Oscarów, najbardziej prestiżowych nagród świata filmowego, poznamy 24 lutego. W tym roku nagrody zostaną przyznane po raz 91.

(PAP)