Polacy mogliby zarabiać na tym MILIARDY, ale rządzący wolą dawać zarabiać obcym i bandytom

Właśnie dzięki takim decyzjom, nie trzeba sięgać głęboko do kieszeni podatników. Ucz się panie Morawiecki! Najnowszy raport przygotowany przez Arcview Market Research i BDS Analytics pokazuje jasno, Kanadyjczycy wydali ponad 1 miliard dolarów na legalną marihuanę, a to oznacza miliony dolarów, które trafiły do budżetu.

Jak się okazuje Kanada jest obecnie trzecim rynkiem na światowej mapie bilansu sprzedaży marihuany. Tylko w 2018 roku wydano na nią 1,6 miliarda dolarów kanadyjskich (1.2 miliarda USD tj. około 4.5 miliarda złotych) , czyli blisko dwukrotnie więcej niż w roku 2017.

Według analityków do 2022 roku, wartość legalnego rynku będzie wynosiła ponad 7,8 miliarda dolarów kanadyjskich.

Szczególnie element legalności jest w tym przypadku wart podkreślenia.

Wszystkie transakcje o których mowa i wartości, które podajemy są bowiem opodatkowane, a państwo zyskuje grube miliony dolarów do budżetu. Oprócz tego należy wspomnieć o tysiącach producentów, czy też właścicieli sklepów, w których można zakupić produkt.

W samym tylko stanie Ontario w najbliższym czasie powstać ma blisko 25 prywatnych sklepów detalicznych, w których sprzedawane będą produkty pochodzące w krajowych upraw. Wszystko to odbywa się przy niewielkiej kontroli państwa, które udziela licencji na sprzedaż detaliczną.

Obecnie Kanada nie przedstawia jeszcze oficjalnych danych dotyczących podatkowego zysku ze sprzedaży. Eksperci tłumaczą to zbyt krótkim okresem i pewną niechęcią do prezentacji niepotwierdzonych liczb. Pewnym jest jednak, że wpływy stale rosną i w perspektywie najbliższych lata mogą przekroczyć 1 miliard dolarów.

Tymczasem w Polsce dużo bezpieczniejsza od np. alkoholu i papierosów marihuana jest nielegalna, nawet medyczną marihuanę sprowadzamy z zagranicy – zarabia na tym mafia i producenci różnych wynalazków chemicznych typu dopalacze, które są zwyczajnie trujące i potrafią nawet doprowadzić do śmierci zażywającego.

Źródło: Vice.com / NCzas.com