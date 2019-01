Rząd przejmie koalicja PiS-PSL? Morawiecki nie wyklucza niczego

Dla dobra Polski trzeba rozmawiać ze wszystkimi – podkreślił premier Mateusz Morawiecki pytany, czy po wyborach parlamentarnych możliwa jest koalicja PiS z PSL. Jak jednocześnie dodał, PiS będzie walczyć o samodzielną większość w Sejmie, bo pozwala ona na „najbardziej skuteczne” rządzenie.

Szef rządu był pytany w TVP1, czy po wyborach parlamentarnych możliwa jest koalicja PiS z PSL. Morawiecki mówił, że „dla dobra Polski trzeba rozmawiać ze wszystkimi”.

„Trzeba starać się porozumiewać ze wszystkimi, chociaż będziemy walczyć o samodzielną większość” – zapowiedział.

Zdaniem premiera „najlepiej i najbardziej skutecznie” rządzi się mając samodzielną większość w Sejmie. „Ale jesteśmy gotowi do rozmowy, z tym, że to oczywiście daleko za wcześnie, bo nie wiem, jaki będzie skład przyszłego parlamentu” – zaznaczył szef rządu.

„Trzeba podchodzić do tego i z pokorą, ale też walecznie, bo chcemy przekonać do siebie ludzi, społeczeństwo, Polaków. Pokazać, co udało nam się zrobić i myślę, że w najbliższych kilku miesiącach będzie na to jeszcze dużo czasu” – powiedział szef rządu.(PAP)