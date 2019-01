Widzowie zachwyceni nowym randkowym show TVP dla… emerytów. „Sanatorium miłości”. To będzie nowy hit?

„Sanatorium miłości” to nowy program randkowy TVP1, który prowadzi Marta Manowska. Show zostało okrzyknięte jako „Rolnik szuka żony dla emerytów”. W programie bierze udział po 6 kobiet i 6 mężczyzn w dojrzałym wieku. Widzowie będą śledzić burzliwe losy uczestników.

Sama akcja „Sanatorium miłości” dzieje się w w malowniczym uzdrowisku Ustroń w Sanatorium Równica, leżącym w paśmie górskim Beskidu Śląskiego.

Sam program zakłada, że uczestnicy do uzdrowiska przyjadą zabytkowymi Nyskami. Na początku każdy z bohaterów wylosuje miejsce w którymś z dwuosobowych pokoi. Przed energetycznymi emerytami turnus pełen atrakcji, niespodzianek i nowych ekscytujących znajomości. Prócz zabiegów będzie dużo czasu na rozmowę i wspólną zabawę.

O samej produkcji wypowiedział się dla portalu wirtualnemedia.pl prezes TVP.

„Jak zostałem prezesem, chciałem do TVP1 wprowadzić codzienne popołudniowe pasmo ze studiem live, które byłoby dedykowane seniorom. Pomysł ten został zawieszony gdy okazało się, że dobre wyniki oglądalności w tym paśmie zaczął gromadzić serial „Elif”.”

„Temat realizacji audycji dedykowanych osobom starszym jakiś czas temu powrócił, i efektem naszych prac jest właśnie „Sanatorium miłości” będące naszą autorską produkcją. Ale to program absolutnie dla wszystkich grup wiekowych” – powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl Jacek Kurski.

Pomysł na taki program to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”. Zauważmy, że telewizję głównie oglądają ludzie starsi i to do nich kierowany jest nowy program TVP. Patrząc po pozytywnych opiniach na temat show i reakcji publiczności na forach, program będzie murowanym hitem.

O dobrej oglądalności pierwszego odcinak nowego programu TVP poinformował prezes telewizji Jacek Kurski.

Jest jest jest! 4mln śr. 1. odc. Sanatorium miłości: pik 4,26mln. Dziękuję! Czułem, że tak będzie.

Btw 👍 wyniki skoków w Zakopanem: 19.01. drużynowy 2 anteny śr. 5,7mln, pik 7,05mln.

20.01 indywidualny 2 anteny śr. 6,5 mln, pik 7,4 mln.

No i umowa z PZN: skoki w TVP do 2026! pic.twitter.com/k0YmzyXTHF — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) January 20, 2019

Źródło: se.pl/ TVP Info