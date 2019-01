„Zabójstwo Adamowicza, to mógł być mord na zlecenie.” Jest wiele wątpliwości. Poseł Kukiz’15 niczego nie wyklucza

„Dopuszczam taką możliwość, wszystko powinno być brane pod uwagę. To, że Stefan W. dokonał zbrodni nie ulega wątpliwości. Śledczy nie powinni pytać, kto zamordował Pawła Adamowicza, tylko, czy sprawca nie był motywowany, kierowany do zbrodni” – mówi poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski, przekonując, iż jego zdaniem jest możliwe, że Stefan W. zabił prezydenta Gdańska „na zlecenie”.

W rozmowie z Polskim Radiem 24 polityk przekonywał, że cała historia, a w szczególności to, co działo się na scenie jest dla niego zagadkowe i nie układa się w „logiczną całość”.

„To, co powiedział Stefan W. mijało się z powszechną rzeczywistością. Paweł Adamowicz był poza Platformą Obywatelską, która w wyborach samorządowych wystawiła swojego kandydata i odcięła się od prezydenta Gdańska. Wielu polityków PO apelowało, by Paweł Adamowicz nie startował. Poza tym co miał wspólnego prezydent Gdańska z wymiarem sprawiedliwości, który jest niezależny? To nie trzyma się kupy” – mówił Rzymkowski.

Jednocześnie poseł Kukiz’15 podkreślił, że prokuratorzy muszą dogłębnie zbadać sprawę w tym przyjrzeć się scenariuszom, które są uznawane aktualnie wyłącznie za teorie spiskowe. Jego zdaniem, nie można z góry założyć, że działania nożownika były podyktowane tylko chorobą psychiczną.

„Należy to skrupulatnie wyjaśnić i przeciąć spekulacje, żebyśmy nie mieli tysiąca teorii spiskowych, absurdalnych, dziwnych i podłych. Państwo polskie powinno stanąć na wysokości zadania” – podkreślił.

Źródło: PR24.pl / NCzas.com