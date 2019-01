A to niespodzianka! Norbi jest dużo lepszy od Janowskiego w prowadzeniu „Jaka to melodia”. Zyski z reklam skoczyły

Jacek Kurski zaciera ręce. Jak się okazuje zmiana prowadzącego program „Jaka to melodia?” była opłacalnym posunięciem. Teraz program z Norbim za sterem zarabia dla Telewizji Polskiej więcej niż wtedy, kiedy jego gospodarzem był Robert Janowski.

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl 75,4 mln zł – tyle według raportu domu mediowego MullenLowe MediaHub zarobił w 2018 r. dla TVP 1 program „Jaka to melodia?” prowadzony przez Norbiego.

Jak wychodzi z wyliczeń to prawie 2 mln złotych więcej niż w 2017 r., kiedy gospodarzem był Robert Janowski.

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski musi być niezwykle zadowolony. To jemu zależało na tym, by odświeżyć format. Kiedy Janowski nie zgodził się na nowe warunki, zaangażowano Norbiego. Był to strzał w dziesiątkę!

„Zawsze jestem sobą, niczego nie udaję. Wkładam w ten program całego siebie, a prawda zawsze się obroni. Ludzie lubią szczerość i myślę, że to jest częścią mojego sukcesu” – mówił „Super Expressowi” Norbi.

Jak widać, widzowie pokochali ogromne zaangażowanie Norbiego w program. Przyniosło to ogromny sukces.

Xródło: wirtualnemedia.pl/ se.pl