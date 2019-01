A to numer! Agnieszka Radwańska wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”! „Taniec to będzie świetny trening”

To już oficjalna informacja! Legenda polskiego tenisa Agnieszka Radwańska wystąpi w najnowszej edycji popularnego show – „Tańcu z gwiazdami”. Tenisistka potwierdziła udział w telewizyjnym show w rozmowie z Polsat News.”Nie robię tego ani dla pieniędzy, ani dla sławy”.

Dla pieniedzy Pani Agnieszka tego nie robi na pewno, w końcu na kortach zarobiła ponad 103 miliony złotych. Po zakończonej karierze bezruch zaczął ją nudzić i przyjęła propozycję Polsatu. Wystąpi w najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”.

„Potrzebowałam kilku tygodni, aby podjąć tę decyzję. Wahałam się bardzo” – powiedziała w rozmowie z Dorotą Gawryluk z Polsat News.

„Kocham tańczyć, zawsze to była dla mnie straszna przyjemność, a tych okazji, żeby potańczyć było zawsze bardzo mało. Tak naprawdę to jest dla mnie też świetna forma ruchu. Przez te 25 lat zawodowej kariery zawsze tenis był na pierwszym miejscu. Nie było czasu na nic innego. Teraz po skończeniu kariery ten taniec to będzie świetny trening i ciało jeszcze będzie pracować. Oczywiście będzie też troszkę adrenalinki przy odcinkach live” – dodała szczerze Agnieszka Radwańska w Polsat News.

Radwańska zapewnia, że nie robi tego dla pieniędzy i można jej wierzyć. W końcu jest milionerką. Czym więc dała się skusić?

„Kuszenie nie jest tutaj dobrym słowem. To była po prostu moja decyzja. Albo coś chcę, albo czegoś nie chcę. Oglądałam ten program jak tylko byłam w Polsce, a taniec zawsze bardzo pozytywnie się kojarzy. Tak naprawdę to jedyny program, w którym mogłabym wziąć udział. Nic innego nie wchodziło w grę.”

