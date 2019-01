Cejrowski ostro o „diabelskim teatrze” po śmierci Adamowicza. „Owsiak pochwala bluzgi i groźby karalne. Dlaczego nie został aresztowany?”

„Dlaczego nie został aresztowany natychmiast Pan Owsiak, który judził swoich zwolenników, wyznawców sekty Owsiaka, przeciwko kobiecie od plasteliny. Wyraźnie napisał wpis pochwalający dotychczasowe bluzgi oraz groźby karalne: groźby śmiercią, groźby wobec rodziny tej Pani. Pochwalił to w internecie i podjudzał do dalszej działalności w tym kierunku…” – mówi Wojciech Cejrowski, komentując zamieszanie wokół tzw. „mowy nienawiści” oraz wydarzeń związanych z pogrzebem Pawła Adamowicza.

W kolejnej odsłonie „Radiowego Przeglądu Prasy” Cejrowski podjął dyskusję na temat pogrzebu prezydenta Gdańska oraz wydarzeń temu towarzyszących. Jako pierwsze na tapet wzięte zostały słowa arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, który to przewodniczył w mszy pogrzebowej Adamowicza.

„W ramach nauki kościoła katolickiego, w ramach tego przemówienia czy homilii, powinno być też wybaczenie zabójcy. To jest kręgosłup mojej religii. Pan Jezus na krzyżu wybaczał swoim oprawcom i to, że nie było żadnego słowa o wybaczeniu, tylko peany pochwalne, to też mi się kłóci z tym, czego mnie kościół nauczał przez całe życie” – mówił wyraźnie zniesmaczony Cejrowski.

Podróżnik i komentator sceny politycznej podkreślił, iż jego zdaniem, jeszcze za życia prezydent Gdańska nałożył na siebie ekskomunikę.

„Jestem zniesmaczony tym, że łamane jest prawo kanoniczne. Z powodów formalnych Pan Adamowicz, który publicznie zaciągnął na siebie ekskomunikę nie powinien być chowany z taką pompą pontyfikalną, jaką mu hierarchowie kościoła zrobili. Wolałem na to nie patrzeć, żeby nie złorzeczyć przeciw własnym hierarchom” – komentował.

Więcej w materiale dostępnym poniżej…

Źródło: Youtube.com / NCzas.com