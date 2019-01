Dzisiaj premiera biografii Tomka Mackiewicza. „Osiem lat temu wyznaczył sobie cel”

Od dzisiaj w sprzedaży dostępna jest biografia Tomka Mackiewicza, który zginął tragicznie próbując zdobyć jeden z najwyższych szczytów świata. Dzisiaj wieczorem odbędzie się też spotkanie z autorem Dominikiem Szczepańskim.

Dzisiaj premiera książki „Czapkins. Prawdziwa historia Tomka Mackiewicza”. Himalaista zginał podczas próby zdobycia Nanga Parbat, dziewiątego pod względem wysokości szczytu świata, który mierzy 8126 m. n. p. m.

– Przez całe życie Tomek Mackiewicz, „Czapkins”, niemożliwe zmieniał w realne. Osiem lat temu wyznaczył sobie cel – jako pierwszy człowiek wejdzie zimą na wierzchołek Nanga Parbat (8125 m n.p.m.). Do wyścigu przystąpiły największe gwiazdy himalaizmu, ale „Czapkins” nie chciał się ścigać. I nie chciał być gwiazdą. Chciał zdobyć nieobliczalną Nagą Górę na własnych zasadach – czytamy w opisie książki na stronie PWN.

– Kiedy zaczynał, zamiast lin miał przecenione sznurki ze sklepu rolniczego i życiorys jak nerwowy kardiogram naznaczony zwycięstwami i porażkami. Wśród himalaistów do końca pozostał outsiderem. Nie skończył kursów wspinaczkowych, nie miał pieniędzy ani sponsorów, w drodze na szczyt nie wspierało go grono pomocników. Mieszkańcy himalajskich wiosek, do których dotarł autor książki, wspominają go z czułością – czytamy.

– „Czapkins” to historia o miłości i samotności; uzależnieniu i wyzwoleniu; poszukiwaniu prawdy i walce z własnym ego. A także o niezwykłym marzeniu, które zmieniło życie Mackiewicza i ludzi wokół niego. Ale przede wszystkim to opowieść o wolności, jej pragnieniu i wcielaniu w życie. Wolności do końca – informuje wydawca.

