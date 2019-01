Justyna Żyła ujawnia, jak ratowała małżeństwo. „Piotrek tylko raz był na terapii”

Justyna Żyła, była żona skoczka Piotra Żyły, od paru miesięcy króluje w polskim show biznesie. Na swojej rodzinnej tragedii zbudowała swoją rozpoznawalność. Wystarczy przypomnieć, że zaistniałą w mediach dzięki publicznemu prania brudów. W ostatnim odcinku swojego programu zdecydowała się również powiedzieć, jak próbowała walczyć o swoje małżeństwo.

Jak zaistniała w mediach obecna uczestniczka „Tańca z Gwiazdami”? Otóż Justyna Żyła tuż po powrocie skoczków narciarskich z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu opublikowała post na Instagramie, w którym oskarżała swojego byłego już męża o zdradę. Według relacji kobiety Piotr Żyła miał porzucić rodzinę na rzecz kochanki.

Sam skoczek tylko raz odniósł się do „rewelacji” wynikających z kolejnych postów publikowanych przez jego partnerkę. Zaprzeczył plotkom odnośnie kochanki i potwierdził tylko, że wyprowadził się z domu.

To było paliwo, które zapoczątkowało wojnę prowadzoną przez Justynę Żyłę w mediach.

Często oskarżała naszego skoczka o to, że ten nie dba o dzieci i nie interesuje się ich losami. Mimo mocnych słów nie brakowało także wypowiedzi kobiety o próbie ratowania związku. W niektórych momentach wydawało się, że para jest na dobrej drodze do załagodzenia konfliktu.

Rok temu „Super Express” poinformował, że małżeństwo Żyłów przeszło do historii za sprawą rozwodu. Była żona skoczka przedtem zdążyła jednak wkroczyć na salony polskiego show biznesu. Dużym echem odbiła się jej rozbierana sesja w Playboy’u. Teraz dostała swój program telewizyjny na kanale Active Family. „Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta” to show, w którym była żona skoczka próbuje pogodzić zwaśnione strony.

W ostatnim odcinku była żona skoczka Piotra Żyły wyznała, jak walczyła o swój związek .

„Na terapii byliśmy tylko raz. Mąż zrezygnował, gdy psycholog zaproponowała nam podpisanie kontraktu małżeńskiego. Namawiałam go na drugą terapię, ale się nie zgodził” – powiedziała Żyła w rozmowie z „Twoim Imperium”

Źródło: se.pl/ Twoje Imperium