Liczby nie kłamią. Dawid Podsiadło największym zwycięzcą 2018 roku. Taconafide i O.S.T.R. nie zdołali go dogonić

Najpopularniejszym przebojem, jaki rozbrzmiewał na radiowych antenach w 2018 roku, stał się „Początek” Męskie Granie Orkiestra 2018 (Podsiadło, Kortez, Zalewski). Z kolei najchętniej kupowanym albumem w ubiegłym roku był „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadły.

Związek Producentów Audio Video opublikował roczne zestawienie najlepiej sprzedających się płyt fizycznych (OLiS) oraz najczęściej odtwarzanych utworów w stacjach radiowych (AirPlay).

Wynika z niego, że w pierwszej dwudziestce najchętniej kupowanych płyt polski repertuar, nie licząc kompilacji, osiągnął rekordowe wyniki, bo aż 68 proc. wszystkich albumów z listy. Tylko dwie zagraniczne płyty znalazły się w tym zestawieniu.

Pierwszy na liście jest Dawid Podsiadło ze swoim albumem „Małomiasteczkowy”. Drugie miejsce na podium zajął duet Taconafide – Taco Hemingway i Quebonafide – i album „Soma 0,5 mg”. Trzeci był O.S.T.R. z płytą „W drodze po szczęście”.

Zagraniczny album znalazł się dopiero na szóstej pozycji – Queen „The Platinum Collection. Greatest Hits I, II & III”.

Listę utworów najchętniej granych w polskich rozgłośniach radiowych również otwiera Dawid Podsiadło w towarzystwie Korteza i Krzysztofa Zalewskiego.

Na drugim miejscu znalazło się francusko-włoskie trio Shanguy z przebojem „La Louze”. Podium rocznego zestawienia AirPlay zamyka brytyjska wokalistka Rita Ora z singlem „Anywhere”.

W sumie w obejmującym dwadzieścia pozycji zestawieniu znalazło się ośmiu polskich artystów. Łącznie do pierwszej dwudziestki AirPlay 2018 trafiło ośmiu polskich artystów.

Na pozycjach: 5. Dawid Podsiadło z przebojem” Małomiasteczkowy”, 6. C-BooL i „Wonderland”, 7. Gromee i Lukas Meijer z eurowizyjnym utworem „Light Me Up”, 12. Lanberry i Feel z przebojem „Gotowi na wszystko”, 13. ponownie Gromee i Lukas Meijer – „One Last Time”, 14. trio producenckie Komodo z utworem „(I Just) Died In Your Arms” oraz na 20. Paweł Domagała „Weź nie pytaj”.

Łącznie w TOP 100 „Airplay” za 2018 rok znalazło się 28 utworów polskich wykonawców.

