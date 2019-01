Morawiecki oszalał. „Mama plus” to wabik na imigrantów. Będą mogli dostawać od Polski „matczyne emerytury”

Podczas specjalnej konferencji premier Mateusz Morawiecki poinformował, że „projekt ustawy o emeryturach „»Mama 4 plus« został przyjęty przez rząd”. Okazuje się, że socjalistyczny absurd dokładający kolejnych obciążeń i tak uciemiężonym fiskalnie Polakom jest ukłonem w stronę imigrantów, których rząd tak ochoczo ściąga w setkach tysięcy. Projekt bowiem obejmuje również obcokrajowców.

Projekt ustawy przewiduje wypłatę emerytur dla matek lub ojców, którzy nie podjęli się pracy zawodowej by wychowywać dzieci i mają ich co najmniej czwórkę. Na razie tzw. emerytura matczyna ma wynieść tyle, co minimalna emerytura.

– Programy prorodzinne, społeczne świadczą o tym, że wybieramy przyszłość i rodzinę. Regulacja emerytalna jest ważna dla sprawiedliwości społecznej. Projekt „Mama 4 plus” jest wyrazem naszej ogromnej wdzięczności – przekonywał premier Mateusz Morawiecki.

Kancelaria premiera poinformowała na Twitterze, że „około 65 tys. kobiet, które nie mają prawa do emerytury lub renty otrzyma rodzicielskie świadczenie #Mama4Plus uzupełniające w wysokości najniższej emerytury”. O nasze i wasze pieniądze ubiegać się będą mogły obce kobiety po osiągnięciu 60 roku życia lub mężczyźni po 65 roku życia jeśli nie mają oni niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury lub renty jednak w wysokości niższej niż najniższa emerytura.

Świadczenie to obejmuje jednak także obcokrajowców. Wymagane jest jedynie, by mieszkali w Polsce 10 lat i mających tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju. Nie muszą mieć obywatelstwa – wystarczy prawo pobytu lub prawo pobytu stałego w Polsce lub bycie obywatelem któregoś z państw Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Mogą również być cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

Przyjmowaniem wniosków „Mama plus” zajmować się będzie ZUS i KRUS.

Szacuje się, że ok. 65 tys. kobiet, które nie mają prawa do emerytury lub renty otrzyma rodzicielskie świadczenie #Mama4Plus uzupełniające w wysokości najniższej emerytury. pic.twitter.com/7QR7NPRiMb — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 22, 2019

Źródła: se.pl/twitter.com