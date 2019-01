Morawiecki przejdzie poważną operację. „Wierzę, że wszystko będzie dobrze'”

Ojciec premiera i poseł na Sejm RP – Kornel Morawiecki przejdzie już w środę poważną operację, związaną z narządami jamy brzusznej. – Wierzę, że wszystko będzie dobrze, trzymajcie kciuki – mówi w rozmowie z gazetą „Super Express”.

Morawiecki trafił do szpitala w czwartek z silnym bólem brzucha. Po kilku dniach przejdzie poważny zabieg w szpitalu MSWiA w Warszawie.

– Trochę przypadkowo zostało to zdiagnozowane. Trafiłem do szpitala we Wrocławiu z zupełnie innymi dolegliwościami – mówi Morawiecki.

– To będzie dość poważny zabieg na narządach wewnętrznych w jamie brzusznej – podkreśla. Operację ma przeprowadzić znany transplantolog, specjalista chirurgii ogólnej.

Źródło: Super Express