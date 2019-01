Narysował karykaturę Netanyahu i Bolsonaro ściskających się jak swastyka. Brazylijscy Żydzi wytoczyli mu proces

Pejsate macki przemysłu holokaust sięgają do wielu kamienic w prawie wszystkich krajach świata. Nie inaczej jest w Brazylii. Rysownik, który stworzył karykaturę brazylijskiego polityka Jaira Bolsonaro i izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu został pozwany przez wspólnotę żydowską w Brazylii.

Federacja Żydowska w Rio de Janeiro złożyła pozew przeciwko popularnemu rysownikowi Aroirie. Chodzi o karykaturę, na której Netanjahu i Bolsonaro z zamkniętymi oczami ściskają się tworząc swastykę.

– Brazylijski Żydzi oskarżają brazylijskiego rysownika, który narysował tę karykaturę. W przeciwieństwie do nich uważam, że rysunek jest trafny, prawidłowo stwierdza, że Bolsonaro i Netanjahu przyjęli białym nacjonalistów na całym świecie, że rządzą na zasadach rasizmu – napisał na Twitterze Ahmed Tharwat, niezależny dziennikarz.

Bolsonaro zobowiązał się do przeniesienia ambasady brazylijskiej z Tel Awiwu do Jerozolimy i uznał, że Izrael ma prawo do uznania miasta za swoją stolicę.

Co ciekawe, działem prawnym Federacji Żydowskiej kieruje Rodrigo Dux, syn brazylijskiego sędziego Sądu Najwyższego.

Brazilian Jews are suing the Brazilian cartoonist who drew this cartoon. I believe, contrary to them, that this is an apt cartoon which correctly notes that Bolsonaro and Netanyahu have embraced white nationalists throughout the world; that they govern on principles of racialism pic.twitter.com/qwRdC5FUM1

