Państwo polskie nie ogarnia. Ponad połowa cudzoziemców na terenie RP ma nieprawidłowości związane z pobytem

– W ubiegłym roku funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali pod względem legalności pobytu ponad 45 tys. cudzoziemców; w przypadku ponad 26 tys. z nich stwierdzono nieprawidłowości – poinformowała w rozmowie z PAP rzecznik prasowa komendanta głównego SG por. Agnieszka Golias.

Z danych przekazanych PAP przez Komendę Główną Straży Granicznej wynika, że w 2018 roku o ponad 9 tys. wzrosła liczba kontroli dotyczących legalności pobytu cudzoziemców w Polsce – z 10,6 tys. w roku 2017 do 19,7 tys. w roku ubiegłym. Wzrosła także liczba skontrolowanych cudzoziemców. W ubiegłym roku funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali 45,4 tys. z nich, w przypadku ponad 26,5 tys. cudzoziemców stwierdzono nieprawidłowości. Dla porównania, w roku 2017 skontrolowano 31 tys. cudzoziemców.

– Kontrola legalności pobytu polega na ustaleniu stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. W trakcie kontroli od cudzoziemca żąda się okazania m.in. dokumentu podróży i innych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce, dokumentów uprawniających do wykonywania pracy oraz dokumentów potwierdzających cel i warunki pobytu w naszym kraju – wyjaśnia rzecznik prasowa komendanta głównego SG por. Agnieszka Golias.

Golias dodała, że cudzoziemcowi, „który nie posiada dokumentów uprawniających go do pobytu w Polsce lub cel i warunki jego pobytu są niezgodne z deklarowanymi, wydaje się decyzję o zobowiązaniu do powrotu”.

Termin dobrowolnego powrotu wynosi od 15 do 30 dni, a w sytuacji szczególnej do roku. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

W decyzji SG o zobowiązaniu do powrotu orzeka się ponadto o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP lub terytorium RP i innych krajów Schengen. – Okres ten może wynosić od 6 miesięcy do 5 lat. Prawo wskazuje przypadki, w których decyzja ta podlega przymusowemu wykonaniu – mówi Golias.

Ze statystyk Straży Granicznej wynika, że liczba cudzoziemców na terytorium Polski wzrasta. Jak zapewnia jednak SG, „sytuacja migracyjna jest na bieżąco monitorowana, a zakres i metoda działań dostosowywane są do potencjalnych zagrożeń”.

W miniony czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania mające na celu wyeliminowanie tzw. turystyki pobytowej. Jak wskazywało MSWiA – zjawisko zostało dostrzeżone przez organy polskie na przestrzeni szczególnie 2017 roku. Polega ono na składaniu – głównie przez obywateli państw spoza UE – wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez inne państwo należące do strefy Schengen. Problem dotyczy m.in. obywateli: Iraku, Bangladeszu, Pakistanu i Indii.

