Prezes antyszczepionkowego stowarzyszenia wchodzi do polityki. Zrobiła pierwszy krok

Prezes antyszczepionkowego stowarzyszenia Justyna Socha została asystentką posła Pawła Skuteckiego z Kukiz’15.

Justyna Socha jest prezesem antyszczepionkowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

Celem tego stowarzyszenia jest to „upowszechnianie wiedzy na temat Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP), ich rodzajach i ryzyku wystąpienia i o wszelkich możliwych powikłaniach nie kwalifikowanych jako NOP, które mogą wystąpić w wyniku sztucznej stymulacji układu odpornościowego organizmu”.

– Lepiej późno niż wcale – napisała na Facebooku Justyna Socha, do postu dołączając zdjęcie swojej legitymacji asystenta społecznego posła Kukiz’15 Pawła Skuteckiego.

Kilka dni wcześniej prezes Socha została nieprawomocnie skazana za nazwanie epidemiologa Pawła Grzesiowskiego, ze jest lobbystą. Pani Justyna została skazana na zapłacenie grzywny 2 tys. zł oraz 10 tys. zł nawiązki na rzecz jednego z warszawskich szpitali.

Do tego należy dodać koszty pełnomocnictwa Grzesiowskiego oraz koszty sądowe. Wyrok jest skandalicznie wysoki pod względem finansowym, w sumie 15 tys. zł. To może być odczytane jako zamykanie ust osobom krytycznym wobec polityki władz, takim jak antyszczepionkowcy.

#Poznań-liderka stow. Stop Nop Justyna Socha skazana przez sąd za nazwanie dr Pawła Grzesiowskiego lobbystą koncernów farmaceut.@TOKFM_NEWS pic.twitter.com/W6oOk2sUx0 — Karol Kański (@KarolKanski) 17 stycznia 2019

Poseł Skutecki ma do tego bardzo rozsądne podejście:

„Jeszcze długa droga do uprawomocnienia tego wyroku. Nie jestem fanem posiadania asystentów z wyrokami, ale w pewnych przypadkach aż tak bardzo bym się od tego nie odżegnywał. Justyna została skazana za coś, co ja w niemal identycznych podnosiłem w interpelacjach poselskich. Asystent jest kimś, kto jest ekspertem w danej dziedzinie, służy pomocą na bieżąco, też przy interwencjach poselskich. Justyna i tak to robi. Bycie społecznym asystentem posła nie niesie za sobą żadnych przywilejów, a tylko oczekiwania”.

Źródło: Gazeta.pl