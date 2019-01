Szokujące sceny z galerii handlowej! Malutkie dziecko w chodziku uciekło rodzicom i spadło z ruchomych schodów [VIDEO]

Szokujące sceny z galerii handlowej! Do sieci trafiło dramatyczne nagranie z centrum handlowego Wuxi we wschodnich Chinach. Widzimy na nim jak 9-miesięczna dziewczynka, będąca w chodziku, uciekła rodzicom i skierowała się w stronę ruchomych schodów. Wtedy doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdyby nie bohaterski mężczyzna doszłoby do tragedii.

Jak widzimy na nagraniu 9-miesięczna dziewczynka spadła z ruchomych schodów w centrum handlowym Wuxi w Chinach.

Tylko wielkiemu szczęściu dziecko przeżyło. W ostatniej chwili uratował je stojący na schodach mężczyzna. To szokujące nagranie trafiło do sieci.

W momencie wypadku rodzice dziewczynki byli w restauracji. Gdy mężczyzna stojący na schodach trzymał dziecko na rękach, na miejscu zjawiła się zrozpaczona matka.

Źródło: Daily Mail