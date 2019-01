Wenezuela w ogniu! Trwa prawdziwa rewolucja, tysiące ludzi wyszło na ulice. Policja otworzyła ogień [VIDEO / FOTO]

Setki tysięcy ludzi w całym kraju wyszło na ulice, aby uczestniczyć w rewolucji i obaleniu komunistycznego tyrana Nicolasa Maduro. Początkowo wszystko skupiło się wokół marszu zwolenników opozycji, ten jednak szybko zamienił się w krwawe starcia z policją.

Jak informowaliśmy przed kilkoma minutami lider opozycji i przewodniczący parlamentu Juan Guaido stając przez licznie zgromadzonymi Wenezuelczykami ogłosił się tymczasowym prezydentem. Deklarację tłum przyjął z ogromny entuzjazmem.

Decyzja, co naturalne, nie spodobała się Nicolasowi Maduro czyli panującemu obecnie prezydentowi. Ten natychmiast kazał wyprowadzić na ulicę uzbrojonych policjantów, których zadaniem było powstrzymanie manifestantów. Praktycznie pewnym było, że spowoduje to odwet w postaci zamieszek.

W internecie co kilka minut pojawiają się nowe nagrania wprost ze stolicy kraju Caracas. To tam odbywa się najliczniejszy protest.

Przypomnijmy, prezydent USA oficjalnie uznał Juana Guaido nowym prezydentem kraju. Nieoficjalnie mówi się, że taką samą decyzję podejmie w najbliższym czasie również przedstawiciel Kanady.

Protests in #Venezuela are already the largest since 2017 as citizens take to the streets in cities throughout the country. internet services reported down: especially google, youtube and social media. #23ene #VenezuelaGritaLibertad pic.twitter.com/qMDZqouLMW — Muros_Invisibles (@InvisiblesMuros) 23 stycznia 2019

#Wenezuela – coraz większe napięcie panuje w Wenezueli. W mieście #Maturin wściekły tłum podpalił siedzibę partii prezydenta Maduro.#Venezuelapic.twitter.com/HE8wn3OrcU — Świat21 (@swiat21) 23 stycznia 2019

🇻🇪Hear my people loud and clear. If you think this is a conspiratorial Trump coup, you’re in too deep. WE DON’T WANT MADURO. #Venezuela #LibertadONada 🇻🇪 pic.twitter.com/n1yB63U8f8 — GVLA 🐗 (@gulasound) 23 stycznia 2019

#BREAKING Security forces reportedly shooting at protestors in the Venezuelan city of Barinas#Venezuela #23ene 23 de enero pic.twitter.com/pbnVp4jQ8l — Treasure News (@news_treasure) 23 stycznia 2019

The opposition trying to take power with Trump’s backing in Venezuela is the SAME opposition that BURNED ALIVE a young man, as the mob screamed “hey Black guy, this is what happens to Chavistas” pic.twitter.com/Rc3kaSPHl3 — Mike Prysner (@MikePrysner) 23 stycznia 2019

Millions of Venezuelans are in the streets today demanding freedom after 20 years of dictatorship, Juan Guaido assumes the interim presidency, while Maduro illegally remains in power #VenezuelaLibre #Venezuela pic.twitter.com/jWmNTvu2bR — Oscar Budejen (@OscarBudejen) 23 stycznia 2019

Venezuela’s re-invigorated opposition faces a crucial test Wednesday as it seeks to fill streets nationwide with protesters in an appeal to the military and the poor to shift loyalties that until recently looked solidly behind President Maduro’s socialist government. pic.twitter.com/1SCzBDbrM6 — Breaking News (@BreakingNews) 23 stycznia 2019

