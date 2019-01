Zaczyna się rewolucja w transporcie! Boeing przetestował prototyp pasażerskiego drona [FOTO]

Firma Boeing przeprowadziła test prototypu pasażerskiego drona, który ma działać jako powietrzna taksówka. Prototyp zasilany jest energią elektryczną, a baterie pozwalają na loty w zasięgu ok. 80 km – podała w środę agencja Bloomberga.

Podczas wtorkowego testu w Manassas w amerykańskim stanie Wirginia pojazd mierzący 9 na 8,5 metra wykonał kontrolowany start, zawisł w powietrzu na wirnikach, po czym wylądował. Przyszłe testy mają dotyczyć ruchu w przód wykorzystującego skrzydła maszyny i przechodzenia z lotu wertykalnego na horyzontalny.

Firma Boeing nie potwierdziła, czy opracowany przez oddział miejskiej mobilności powietrznej NeXt pojazd powstał na zamówienie firmy Uber, czy też jest niezależnym projektem.

Boeing przyśpieszył plany stworzenia latających taksówek po przejęciu firmy Aurora Flight Sciences (AFS) w 2017 r. W portfolio Boeing NeXt znajduje się także dron przeznaczony do przewozu towarów o udźwigu do 227 kg. Pierwszy lot w przestrzeni zamkniętej wykonał w zeszłym roku; pierwsze testy na otwartym terenie ma przejść jeszcze w 2019 r.

Agencja Bloomberga przypomniała, że w wyścigu o dostarczenie na rynek powietrznych taksówek uczestniczy także Airbus – rywal Boeinga. Stworzona przez oddział Airbus A3 autonomiczna taksówka powietrzna Vahana wykonała pierwsze loty testowe w 2018 r. Nad własnymi modelami pracują również Intel i EHang.

Eksperci firmy Morgan Stanley oceniają, że rynek wiropłatów osobowych i towarowych może według najbardziej optymistycznych prognoz osiągnąć wartość 2,9 bln dolarów do roku 2040. Ostrożne szacunki wskazują na możliwy rozwój do poziomu 615 mld dol.

