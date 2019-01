Koniec „złotych wiz i paszportów” dla obywateli Rosji. Komisja Europejska żąda wstrzymania pozwoleń na pobyt stały

Komisja Europejska mówi „dość” i przygotowuje przepisy, które mają zaprzestać rozdawania obywatelom Federacji Rosyjskiej tzw. „złotych wiz”, czyli specjalnych pozwoleń na osiedlenie się w kraju w zamian za inwestycje. Taka praktyka stosowana była nie tylko wobec Rosjan, ale także obywateli krajów azjatyckich.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało Financial Times, którego dziennikarze twierdzą, że na brukselskich korytarzach przygotowywany jest projekt, który znacząco ograniczyć ma nie tylko „złote wizy”, ale także rozdawnictwo paszportów. Najczęściej proceder polegał na tym, iż bogaty Rosjanin otrzymywał pozwolenie na pobyt w zamian za inwestycje gospodarcze oraz zakup nieruchomości.

„System pozwalający na nadawanie obywatelstwa i pobytu inwestorów stwarza ryzyko dla państw członkowskich (UE) i dla całego społeczeństwa. Zagrożenia te dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa, w tym możliwość wnikania do UE zorganizowanych grup przestępczych, zwiększonej korupcji i uchylania się od płacenia podatków” – napisano w dokumencie.

Kraje, które najczęściej dokonują tego rodzaju zabiegów to Cypr i Malta. To właśnie wizami tychże krajów najczęściej posługują się Rosjanie, dzięki czemu mogą bez problemów podróżować po Europie, prowadzić firmy, a także bardzo często prać brudne pieniądze. Co bardzo ważne, większość z tych działalności jest zupełnie niekontrolowana przez władze państwowe.

Według szacunków Komisji Europejskiej, sprzedaż paszportów i „złotych wiz” przyniosła Grecji, Cyprowi i Malcie blisko 25 miliardów euro zysku.

Źródło: Financial Times / NCZas.com