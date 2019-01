Odjechane pomysły księżnej Meghan Markle. Ręce opadają

Celebryci mają czasem dość ekstrawaganckie zachcianki, wiemy o tym nie od dziś. Do listy najbardziej „odjechanych pomysłów” dołączyła właśnie księżna Meghan Markle, która urządza właśnie nowy dom dla powiększającej się rodziny.

Według doniesień brytyjskich tabloidów księżna Sussex do remontu zaangażowała najbardziej znanych i rozchwytywanych projektantów.

Jednym z nich ma był Vicky Charles, której zadaniem jest przygotowanie pokoju dla dziecka. Co ważne, ma on spełniać zasadę „gender free” – czyli nie sugerować w żaden sposób jakiej płci jest mieszkające tam dziecko.

Co więcej, ściany mają być pomalowane specjalną wegańską farbą.

„Jest nasączona olejkami z eukaliptusa i rozmarynu. Niektóre farby zawierają składniki oparte na nabiale lub wosku pszczelim i są testowane na zwierzętach, dlatego Meghan postawiła na organiczną wersję” – czytamy w doniesieniach opublikowanych na łamach The Sun.

Jeśli waszym zdaniem to za mało, by remont nazwać ekstrawaganckim, to warto podkreślić, że kilka dni temu plotkarskie media obiegła informacja, że w Frogmore Cottage zainstalowany zostanie specjalny ekoboiler, wart blisko 50 tysięcy funtów brytyjskich.

Oprócz tego, że spełnia on swoją funkcję, czyli zapewnia dostęp do ciepłej wody, to także spełnia wszystkie wymogi być eko.

Źródło: The Sun / NCzas.com