Sensacyjny transfer do Wisły Kraków coraz bliżej. „Klub emerytów” z dnia na dzień stanie się potęgą?

„Klub weteranów” – już teraz takim mianem określana jest Wisła Kraków, która zbiera skład na wiosenną część sezonu. Mimo, że wielu wydaje się, iż przy Reymonta sięgają po „emerytów” to na koniec sezonu może to przynieść ogromny sukces.

Były reprezentant Polski Sławomir Peszko przymierzany jest obecnie do zespołu z Krakowa. Zdaniem dziennikarzy będzie to czwarty zimowy nabytek Wisły. Peszko miałby trafić do białej gwiazdy na zasadzie wypożyczenia z Lechii Gdańsk, która nie widzi go nawet w szerokiej kadrze zespołu.

„Rozmowy na linii Lechia-Wisła na ostatniej prostej. Sławomir Peszko zostanie wypożyczony do Krakowa do końca sezonu. Będzie na obozie z zespołem” – pisze na twitterze Tomasz Włodarczyk z Przeglądu Sportowego. Jego zdaniem rozmowy są już na tyle zaawansowane, że 44-krotny reprezentant Polski pojedzie z Wisłą Kraków na zgrupowanie do Turcji.

„Cenię sobie tego zawodnika. Uważam, że posiada podobne walory piłkarskie, co Kuba (Błaszczykowski – przyp. red.) i wiem, że umie robić różnicę. Nie ukrywam, że to ciekawy piłkarz. Chciałbym go w drużynie” – podkreślił Maciej Stolarczyk, trener Wisły.

Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to śmieszne, to taktyka przyjęta przez klub z Krakowa może przynieść sukces. Sławomir Peszko będący w formie, a poprzez fakt gry w klubie jest na to duża szansa, jest wyróżniającym się zawodnikiem w piłkarskiej ekstraklasie.

Oprócz niego w kadrze jest jeszcze, aż 6 byłych reprezentantów kraju: Kuba Błaszczykowski, Rafał Boguski, Paweł Brożek, Rafał Pietrzak, Maciej Sadlok i Marcin Wasilewski.

