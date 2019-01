Skandal seksualny z udziałem polityka lewicy. „Łysy z SLD” na amatorskim filmie pornograficznym. „Wszyscy już widzieli”

Nowogard w województwie zachodniopomorskim huczy od skandalu z udziałem radnego z ramienia SLD. Do sieci wyciekł film z udziałem Pawła Lembasa w roli głównej. Jak powiedział jeden z polityków z władz partii, „Łysemu z SLD” ktoś wykradł film z laptopa i sprawa została zgłoszona na policję.

– Chyba wszyscy widzieli ten film. Jest nagi pan radny i tajemnicza brunetka w seksownym body, masce oraz skąpych pończochach. Gorące sceny. Aż wstyd opowiadać – komentuje jedna z osób, która oglądała pikantne nagranie z udziałem radnego.

– Nic o tym nie wiem, nie komentuję – powiedział sam Lembas. Policja w Goleniowie również nie udzieliła żadnego komentarza. Według nieoficjalnych informacji, radny złożył na komendzie zawiadomienie o kradzieży.

Skandal rozszedł się także po urzędzie miejskim w Nowogardzie.

– Nie ma zasłoniętej twarzy, ciężko go nie rozpoznać. Nie wypowiadam się na temat moralności, to osobista sprawa. Każdy rozgarnięty człowiek wie, że to co raz pojawi się w sieci, już nie zginie. Mnie byłoby wstyd, radnemu widocznie nie było – oceniła radna Jowita Pawlak, która przegrała w wyborach na burmistrza z urzędującym włodarzem, Robertem Czaplą z SLD.

Podczas ostatniej kampanii Paweł Lembas był współpracownikiem kandydata na burmistrza Roberta Czapli. Wcześniej w 2013 roku Polska poznała go jako osobę, która pobiła jedną z działaczek SLD. Został wyrzucony z partii, ale nie na długo.

Pornoafera odbiła się czkawką na samopoczuciu ojca Pawła i dyrektora nowogardzkiego szpitala, Kazimierza Lembasa.

– Czy to głupota, a może teraz taka moda? Za moich czasów filmy pornograficzne ściągało się z Niemiec. Nie wiem czy to dzicz, czy co… – powiedział Kazimierz Lembas.

Źródło: se.pl