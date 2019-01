Wciąż brak odpowiedzi na pytania o ostatnie chwile Tomka Mackiewicza. Czy Elisabeth Revol kłamała? „Twierdziła, że ktoś powiedział jej, by zostawiła go na górze, ale nie wyjaśnia kto”

Premiera książki „Czapkins. Prawdziwa historia Tomka Mackiewicza” odgrzała pytania o okoliczności smierci himalaisty rok temu. Mackiewicz zginał podczas próby zdobycia Nanga Parbat razem z Elizabeth Revol.

– Przez całe życie Tomek Mackiewicz, „Czapkins”, niemożliwe zmieniał w realne. Osiem lat temu wyznaczył sobie cel – jako pierwszy człowiek wejdzie zimą na wierzchołek Nanga Parbat (8125 m n.p.m.). Do wyścigu przystąpiły największe gwiazdy himalaizmu, ale „Czapkins” nie chciał się ścigać. I nie chciał być gwiazdą. Chciał zdobyć nieobliczalną Nagą Górę na własnych zasadach – czytamy w opisie książki na stronie PWN.

Już po powrocie Revol z tragicznej wyprawy przedstawiała ona niespójne wersje tego, co wydarzyło się na Nanga Parbat. Wątpliwości co do jej słów wyraził m.in. Ryszard Gajewski, polski himalaista.

Revol opowiadała, że wyprawa na Nanga Parbat rozpoczęła się 20 stycznia. Kilka dni później para himalaistów stanęła przed szczytem, na wysokości ponad 7000 m n.p.m.

Francuzka przyznaje, że zarówno ona, jak i jej towarzysz nie mogli powstrzymać się od chęci zdobycia góry tego samego dnia. W efekcie 45 minut później byli już na jej szczycie. Tam zaczęły się problemy.

„Na górze Tomek powiedział mi, że „nic nie widzi”. Nie zostaliśmy na szczycie ani sekundy, to była ucieczka w dół” – relacjonuje Revol.

Francuska mówiła, że wraz ze swoim towarzyszem zatrzymali się w zagłębieniu, aby przeczekać do rana.

Tam ponoć stan Polaka znacznie się pogorszył. Widząc tragiczny stan Mackiewicza Revol miała podjąć decyzję o pozostawieniu go i samotnym zejściu niżej.

Twierdzi, że powiedziano jej:

„Jeśli zejdziesz na wysokość 6000 m, będzie można zabrać ciebie, a potem Tomka z wysokości 7200 m przy użyciu śmigłowca. Tak się stało. Zgodziłam się, ale zostało mi to narzucone” – mówiła w wywiadzie.

Odchodząc miała powiedzieć Mackiewiczowi, że musi zejść na dół, ale śmigłowiec zabierze również jego. Kobieta opatuliła swojego kompana i ruszyła w dół.

Te słowa wywołały duże zdziwienie doświadczonego polskiego himalaisty Ryszarda Gajewskiego: „Przecież ona nie pierwszy raz była w Himalajach, powinna wiedzieć, z jakiej wysokości może kogoś podebrać śmigłowiec”.

„Na pewno nie z 7200 m. Tak wysoko nikt nie robił tam przyziemienia. I kto to miał zabrać Mackiewicza, pakistański ratownik? Mówi, że ktoś powiedział jej, by zostawiła Tomka, ale nie wyjaśnia kto” – tłumaczy Gajewski.

„Ten wywiad zawiera wiele luk i powoduje jeszcze większy mętlik informacyjny. Francuzka powinna przedstawić szczegółowy raport i mam nadzieję, że to zrobi” – dodaje polski himalaista.

Gajewski dodaje, że:

„Powinniśmy ufać Revol, ale nie da się ukryć, że jej opowieść zawiera luki. Być może nieścisłości są spowodowane niedokładnym tłumaczeniem z francuskiego, albo halucynacjami, o których mówiła” – mówi Gajewski.

I dodaje: „Oni nie przeszli dobrej aklimatyzacji, mieli mało tlenu, więc halucynacje są prawdopodobne. Sam ich doświadczyłem na wysokości 8100, podczas wyznaczania nowej drogi na Cho Oyu”.

„Słyszałem płynący potok, a przecież było minus 20. W każdym razie, liczę, że przebieg wyprawy na Nanga Parbat doczeka się dokładniejszego odtworzenia” – stwierdził polski himalaista.