Wojna antypisowców. Lis krytykuje Biedronia za słowa o zabójstwie Adamowicza. „Niegodne. Cynizm. Bezwstyd”

Robert Biedroń w programie „Polityka na Ostro” w Polsat News odniósł się do zabójstwa Pawła Adamowicza. Jak stwierdził, jest to pokłosie tego, co „dwie wielkie partie robią z naszymi emocjami”. Tomasz Lis ostro zareagował na Twitterze na tę wypowiedź polityka.

– Jeśli próbuje się mnie namówić do tego, żebym stał biernie i patrzył na to, co dwie wielkie partie polityczne robią z naszymi emocjami, co doprowadziło m.in. do tej tragedii z 13 stycznia, to ja mówię „nie” – stwierdził Robert Biedroń.

– Będę to komentował i będę uciekał od tej wojny, bo te dwie wielkie partie od 13 lat podpalają nasz kraj – dodał.

„No to już mamy «progresywne» wytłumaczenie tragedii z Gdańska. Niegodne. Cynizm. Bezwstyd” – skomentował na Twitterze Tomasz Lis.

No to już mamy „progresywne” wytłumaczenie tragedii z Gdańska. Niegodne. Cynizm. Bezwstyd. https://t.co/M7U6QQmBEl — Tomasz Lis (@lis_tomasz) January 24, 2019

Internauci wypomnieli redaktorowi naczelnemu Newsweeka „arcydzieła sztuki fotograficznej, które nie zawierają żadnego hejtu”. Na jednej z takich okładek widnieje zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy z napisem „bezwstyd”.

Jakiś kolekcjoner zebrał okładki z Newsweeka. Te arcydzieła sztuki fotograficznej nie zawierają żadnego hejtu, po prostu pokazują kunszt i profesjonalizm personelu szefa Tomasza Lisa… pic.twitter.com/nVLBN87RN9 — Jacław Powała (@Jacaw1) January 21, 2019

Źródło: Twitter