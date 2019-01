Horror w domu opieki! Zgwałcona pacjentka urodziła dziecko. Gwałcicielem okazał się pielęgniarz

​Horror w domu opieki! W stanie Arizona zatrzymano pielęgniarza z domu opieki, w którym kobieta będąca od ponad 20 lat w stanie wegetatywnym urodziła dziecko! Mężczyzna, pracownik ośrodka został oskarżony o gwałt.

Zwyrodnialcem okazał się 36-letni Nathan Sutherland, mężczyzna pracował w placówce na nocnych zmianach. W zidentyfikowaniu go jako gwałciciela pomogły testy DNA. Uwagę policjantów, zwróciły jego ogromne protesty przeciwko poddaniu się badaniu. Pielęgniarz nie chciał się im jednak poddać dobrowolnie – potrzebny był nakaz sądowy.

Jak podaje „Daily Mail” Sutherland był żonaty, jednak rozwiódł się w grudniu, zaledwie dobę przed narodzinami dziecka w domu opieki. 29 grudnia kobieta, która wymaga stałej opieki zaczęła krzyczeć. Okazało się, że rodzi dziecko. Nikt z jej opiekunów nie wiedział, że 29-latka jest w ciąży.

Jak czytamy w „Daily Mail” 29-latka od wielu lat jest w śpiączce. Rodzina jednak sprecyzowała, że kobieta jest umysłowo upośledzona na skutek napadów padaczkowych, których doznała w dzieciństwie. Nie może mówić, ma problemy z poruszaniem się, jednak reaguje m.in. na dźwięki. W placówce przebywa od trzeciego roku życia.

Tą okropną zbrodnią zszokowana jest cała Arizona i współpracownicy mężczyzny. Opisują go jako towarzyskiego człowieka, który ze wszystkimi się przyjaźnił.

„Myślę, że jest tchórzem. Jest najgorszą szują, jaką mogę sobie wyobrazić, a uważałam go za kolegę” – mówi jedna z przerażonych jego czynem pielęgniarek.

Chłopiec urodzony przez kobietę jest w dobrym stanie. Zajmuje się nim rodzina 29-latki.

‘He Fooled Everybody’: Parents of Other Patients Stunned Nurse Nathan Sutherland Is Accused of Raping, Impregnating Incapacitated Woman https://t.co/jLq13GAkX1 pic.twitter.com/7b2qoGkq2Z

— Law & Crime (@lawcrimenews) January 24, 2019