Justyna Żyła przeżyła dramatyczne chwile! „Ostatni tydzień był dla nas bardzo trudny” [FOTO]

Dramatyczne chwile Justyny Żyły. Była żona skoczka narciarskiego i obecna celebrytka przeżyła ciężkie chwile, po tym jak jej córka wylądowała w szpitalu. O całym zajściu poinformowała na Instagramie.

– Ostatni tydzień był dla nas bardzo trudny, ponieważ wylądowałam z moją córeczką na kilka dni w szpitalu i nie miałam siły ogarnąć tego z czym chce się z Wami podzielić – napisała na Instagramie Żyła.

Była żona skoczka narciarskiego Piotra Żyły robi ostatnio prawdziwą furorę w mediach, prowadzi własny program, a już niedługo wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”. Kobieta prowadzi też konto na Instagramie, które zyskuje coraz większą popularność.

To właśnie za jego pośrednictwem poinformowała o ostatnich ciężkich przeżyciach oraz odniosła się do spraw ostatnio poruszanych w przestrzeni publicznej. – Dużo mówi się ostatnio o hejcie, z którym sama niestety mam od wielu lat do czynienia… – pisze Żyła.

– Wiem, że wiele osób uważa mnie za celebrytkę, która jedynie co posiada to sławne nazwisko… Szczerze? nie dbam o to. Ostatnie dni nauczyły mnie, że przedewszystkim jestem MAMĄ, która chce nauczyć swoje dzieci szacunku do innych, także w internecie – dodała.