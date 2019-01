Kryzys w Wenezueli dzieli społeczność międzynarodową. Lider opozycji, Juan Guaido, prosi USA o natychmiastową pomoc humanitarną

Kryzys polityczny związany z wydarzeniami w Wenezueli zatacza coraz szersze kręgi. Lider opozycji, Juan Guaido, zwrócił się do USA z prośbą o natychmiastową pomoc humanitarną.

Sekretarz Stanu USA, Mike Pompeo, zwrócił się dziś o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji w Wenezueli.

Ma się ono odbyć w najbliższą sobotę, a więc tuż przed upływem terminu 72 godzin jaki Nicolas Maduro dał amerykańskim dyplomatom na opuszczenie kraju po tym, gdy ogłosił zerwanie stosunków dyplomatycznych między Wenezuelą, a USA w związku z poparciem Juan Guaido, który ogłosił się prezydentem. Maduro powtórzył dziś, że amerykańscy dyplomaci muszą opuścić Wenezuelę. Jeśli tego nie uczynią może dojść do ich aresztowania.

Stany Zjednoczone nie uznają już jednak władzy Maduro, więc nie zamierzają się podporządkować tej decyzji, mimo iż zarządziły ewakuację części personelu ze względów bezpieczeństwa. USA zagroziły, że w przypadku naruszenia immunitetu dyplomatów podejmą odpowiednie działania i pociągną winnych do odpowiedzialności.

U.S. will conduct diplomatic relations with #Venezuela through the government of interim President Guaido. U.S. does not recognize the #Maduro regime. U.S. does not consider former president Maduro to have the legal authority to break diplomatic relations. https://t.co/DBS4GiGEWI pic.twitter.com/gQZJuS1xfn

