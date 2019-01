Lech Wałęsa ma kolejny problem. Jego wnuk może pójść do więzienia. „Wybił mi dwie jedynki!”

Wnuk byłego prezydenta Lecha Wałęsy stanął w piątek przed gdańskim sądem. Bartłomiej W. wspólnie z dwoma kolegami Dawidem M. i Oskarem N. odpowiadają za brutalne pobicie jednego mężczyzny. Najpierw pobili go pałką a potem okradli szwedzkiego turystę. Następnie parę dni temu „ukochany” wnuczek wdał się w kolejną bójkę i wybił zęby licealiście. Za rozbój i pobicie może mu grozić nawet 12 lat więzienia!

Do tej awantury i brutalnego pobicia doszło 26 maja 2018 r. w godzinach nocnych w okolicach Targu Węglowego w Gdańsku.

„Wyszliśmy z pubu i poszliśmy się przejść z kolegami. Koło budynku LOT stali oskarżeni. Jeden z nich zaczepił mojego kolegę. Reszta się przyłączyła i zaczęła go bić. Chciałem ich rozdzielić, krzyczałem, żeby go zostawili (…) Wtedy podszedł do mnie Bartłomiej W. i uderzył pięścią w twarz. Gdy doszedłem do siebie okazało się, że tym uderzeniem wybił mi dwa przednie zęby” – tłumaczył przed sądem Łalid E.A., który w procesie występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

„Przechodzę długie i skomplikowane leczenie. Po maturze czeka mnie wstawienie implantu” – żalił się przed sądem chłopak.

„Pokrzywdzony stanął w obronie znajomego. Swoją agresję napastnicy przenieśli na niego. Był przez nich kopany. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia jamy ustnej” – mówi Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Co więcej wnuk Lecha Wałęsy odpowiada także za rozbój, do którego doszło kilka dni wcześniej. Bartłomiej W. wspólnie z kolegami miał w Gdańsku pobić Szweda pałką i ukraść mu telefon komórkowy o wartości 350 zł.

Przestępstwo rozboju zagrożone jest karą więzienia do 12 lat. Natomiast za udział w pobiciu kara może wynieść do 3 lat pozbawienia wolności – tłumaczy portalowi se.pl Grażyna Wawryniuk.

