Najdroższy rozwód w historii rodziny królewskiej? „Zachowanie Meghan to horror”

Od miesięcy słychać głosy, że Meghan Markle jest „trudna we współpracy”. Teraz wszystko wskazuje na to, że czara goryczy przelała się i wkrótce może dojść do rozwodu, który będzie kosztował rodzinę królewską fortunę. Wyciekł mail napisany przez osobę z otoczenia królowej Elżbiety.

Zaledwie osiem miesięcy wystarczyło, by Meghan stała się „najbardziej znienawidzonym członkiem rodziny królewskiej”. Nie tylko obsługa pałacu uskarża się na zachowanie żony księcia Harrego, lecz także członkowie rodu.

Amerykański „Globe” dotarł do maila, który miał zostać wysłany przez osobę z otoczenia królowej Elżbiety II.

„Zachowanie Meghan to horror! Jej niekontrolowane wydatki, nieuporządkowane sprawy rodzinne, nieposłuszeństwo sprawiają, że odpowiada za to, jak postrzegana jest monarchia. Jest jak rak, który trzeba wyciąć jak najszybciej przy jak najmniejszym rozgłosie” – czytamy w wiadomości.

Królowa, która niegdyś była największym wsparciem dla Meghan, teraz straciła podobno cierpliwość i naciska na rozwód. Jego datę zaplanowano jeszcze przed porodem.

„Królowa uważa, że dla Meghan liczą się tylko pieniądze, dlatego kazała jej przekazać to, czego chce – za rozwód ma otrzymać 37 milionów dolarów. W zamian księżna ma wrócić do Ameryki, a dziecko zostawić w Wielkiej Brytanii. Rozwód będzie szybki i przed narodzinami dziecka” – twierdzi informator amerykańskiego „Globe”.

Przeciwny rozwodowi jest jednak książę Harry, który murem stoi za swoją ukochaną. Przez to skonfliktował się już z królową, ojcem – księciem Karolem oraz z bratem Williamem.

– Mam się rozwieść z Meghan? Po moim trupie – miał stwierdzić Harry.