Panika w Chinach. Seria eksplozji w centrum handlowo-mieszkalnym [VIDEO]

W centrum handlowym w stolicy prowincji północnowschodnich Chin doszło do co najmniej dwóch eksplozji. Nie wiadomo jeszcze kto jest sprawcą i czemu dokonał ataku w zatłoczonym miejscu. Władze wykluczyły możliwość zamachu terrorystycznego.

W sieci pojawiają się nagrania z eksplozji w centrum handlowym w Wanda Shopping Plaza przy ulicy Hongqi w Changchun, stolicy prowincji Jilin w północno-wschodniej części kraju.

Do ataku doszło około godz. 14.20 (8.20 czasu polskiego). Na filmach widzimy nagłe eksplozje i panikę ludzi, którzy byli w pobliżu i niczego się nie spodziewały.

Na parkingu mieszczącym się na parterze centrum handlowego Wanda Plaza wybuchł samochód. Kilka minut później odnotowano drugą eksplozję na jednej z wyższych kondygnacji 30-piętrowego apartamentowca w tym samym kompleksie.

Na miejscu znaleziono jedną osobę martwą, a kolejna została przewieziona do szpitala z obrażeniami.

Według świadka zdarzenia, cytowanego przez dziennik „Beijing Qingnian Bao”, wybuchów było więcej. – Było (słychać) ponad 20 eksplozji. Centrum handlowe poprosiło ludzi przez głośniki, żeby natychmiast opuścili (budynek), i wtedy uciekliśmy – powiedziała gazecie kobieta, która w czasie zdarzenia jadła w jednej restauracji w kompleksie, przedstawiona tylko nazwiskiem Zhang.

Nie wiadomo, kto jest sprawcą i co nim kierowało. Najprawdopodobniej nieznany sprawca rzucał ładunki wybuchowe z wysokiego piętra jednego z pobliskich wieżowców.

Lokalne media informowały o ataku terrorystycznym. Władze jednak zaprzeczyły tym doniesieniom całkowicie je wykluczając.

Policja zaleca unikania okolicy. W sprawie eksplozji wszczęto śledztwo.

#BREAKING An explosion hit the 30th floor of a high-rise building in China's northeastern Changchun, capital city of Jilin Province, killed one people Friday afternoon. The cause of the blast is still under investigation. The blast has sent pedestrians fleeing the scene. pic.twitter.com/pUdpPpv2cS

— Henry Yin Hang (@HenryYinCNA) January 25, 2019