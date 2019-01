Popek szaleje! Dowcipkuje ze swojej córki. „Co ty Julcia palisz?”. Internauci zażenowani [VIDEO]

Popek jaki jest każdy widzi. Nie raz częściej coś robił niż o tym pomyślał. Tym razem umieścił na Instagramie film z udziałem swojej 8-letniej córeczki. Gwiazdor i były zawodnik MMA nagrał śpiącą dziewczynkę i postanowił zrobić jej psikusa.

Jak wiadomo, Paweł Ryszard Mikołajuw czyli Popek, słynie z dość odmiennego wyglądu i szokujących zachowań. W środę po raz kolejny zrobił coś, co wywołało burzę wokół jego osoby. Na Instagramie zamieścił film ze swoją 8-letnią córeczką Julką, a dokładniej żart z nią w roli głównej .

Jak widzimy na nagraniu, podczas snu ośmiolatki, Popek włożył jej w usta papierosa i zanosił się śmiechem uradowany ze swego żartu.

„Ty palisz Julcia?” – dopytywał – „hahahaha tatuś cię nabrał kochanie” – śmiał się ze swojego „udanego dowcipu” raper.

Kiedy dziewczynka obudziła się ze snu, a papieros wypadł jej z buzi, Popek zaśmiał się ponownie i pocałował córeczkę.

„Daj buziaka. Kocham Cię” – powiedział na koniec nagrania.

Co zastanawiające, internauci zamiast odebrać to jako, oczywiście głupi żart, ale jednak żart (to Popek) to pokazali swoje duże niezadowolenie.

„Julcia pali slimy kliki….super pomysł. Posyp jej scieche……i dolej whiskey do coli…..no i nagraj rzecz jasna…..wtedy to sie pośmiejemy…..buziak na koniec wszystko wybaczy – napisał ironicznie kolejny fan rapera. ”

„To miało być śmieszne? Chyba żałosne…” – napisała koleina osoba.

