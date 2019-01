Potężna asteroida zagraża Ziemi! NASA ma ją na celowniku. Jeżeli uderzy spowoduje koniec świata [VIDEO]

Amerykańska sonda OSIRIS-REx orbitująca wokół asteroidy Bennu przesłała na Ziemię najnowsze zdjęcia wykonane z jej orbity. Zobacz jak wygląda z bliska asteroida będąca na 2 miejscu na liście kosmicznych obiektów zagrażających Ziemi.

Sonda OSIRIS-REx wykonała zdjęcia 17 stycznia 2019 za pomocą specjalnej kamery NavCam 1 służącej do nawigacji na orbicie wokół asteroidy Bennu.

Zdjęcia przedstawiają południową półkulę asteroidy. Zostały wykonane z odległości zaledwie około 1600 metrów. Głaz widoczny na powierzchni asteroidy widoczny na zdjęciach na około 50 metrów długości.

As I fly around Bennu during Orbital A, my scientific cameras are not collecting data. But my NavCam 1 imager is taking "OpNav" (short for optical navigation) images like these to help monitor my path around the asteroid.

