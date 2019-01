Roger Stone były doradca prezydenta Trumpa aresztowany przez FBI. Prokurator zarzuca mu obstrukcję wymiaru sprawiedliwości [VIDEO]

Robert Mueller prowadzący śledztwo w sprawie domniemanej współpracy Donald Trumpa z Rosjanami nakazał zatrzymanie jego byłego doradcy Rogera Stone. Prokurator postawił mu siedem zarzutów.

FBI zatrzymało Stonea w jego domu na Florydzie. Peter Carr rzecznik prokuratora Muellera wydał oświadczenie o zarzutach jakie są mu stawiane.

Stone miał dopuścić się obstrukcji śledztwa, pięciokrotnie składać fałszywe oświadczenia i próbował wpływać na świadków.

Stone jest kolejną osobą z otoczenia Trumpa, która postawiona jest w stan oskarżenia w czasie trwającego ponad półtora roku śledztwa w sprawie domniemanej, nielegalnej współpracy Donalda Trumpa z Rosjanami w czasie kampanii wyborczej. Jak na razie śledztwo nic nie wykazało a wszystkie zarzuty jakie postawiono ludziom z otoczenie Trumpa dotyczą spraw nie związanych ze sprawą współpracy z Rosjanami.

Wcześniej aresztowano m.in Paula Mannaforta, który był przez krótki czas szefem sztabu wyborczego Trumpa i byłego prawnika prezydenta Michaela Cohena. Zarzuty dotyczą przestępstw podatkowych, nielegalnego lobbingu i prania brudnych pieniędzy.

CNN Exclusive Video: Longtime Donald Trump associate Roger Stone has been indicted by a grand jury on charges brought by special counsel Robert Mueller. He was arrested by the FBI Friday morning at his home in Florida, his lawyer tells CNN. https://t.co/vDRIgDfXdi pic.twitter.com/wKHdEku22e

— CNN (@CNN) January 25, 2019