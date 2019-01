Bojkot bojkotu! Ten polityk PO ma w nosie Grzegorza Schetynę, „Będę odbierać telefony z TVP”

Platforma Obywatelska ogłosiła w tym tygodniu bojkot TVP. Z tego bojkotu zamierza wyłamać się senator Platformy Jan Rulewski.

PO zarządziło bojkot TVP dla swoich polityków, każdego szczebla, aż do czasu, kiedy z telewizji publicznej odejdzie Jacek Kurski. Tak zdecydowane postawienie sprawy prezesa TVP może spowodować tylko to, że Jarosław Kaczyński na pewno w tej sytuacji nie zgodzi się, na żadną dymisję Kurskiego. Efekt będzie taki, że Platforma Obywatelska zniknie z ekranów największej stacji telewizyjnej w kraju.

Nie wszystkim to się podoba. Senator Platformy Jan Rulewski powiedział, że nie ma zamiaru się do tego dostosować i od czasu do czasu zamierza „bywać” w TVP.

Rulewski ponadto podważyl sens i skuteczność tego bojkotu.

„Wielokrotnie uczestniczyłem w swoim życiu w bojkotowaniu. Okazywało się wiele razy, że nie były to formy skuteczne. Telewizje mają to do siebie, że „zawsze się wykarmią”. Więc trzeba się głęboko zastanowić, czy ma to sens, zanim wybierze się taką formę [protestu]. A po drugie, to moje osobiste przekonanie, że nie można bojkotować „swego”, choćby ono było złe. Trzeba je zmieniać”.

Źródło: WP