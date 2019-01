Gajewska cieszy się ze słów Schetyny o delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej. „Niemiecka agentura dąży do unicestwienia polskich organizacji, z każdym dniem coraz zabawniej”

Kinga Gajewska, jako nadworny reporter Platformy Obywatelskiej sprawdza się znakomicie. Ku uciesze Młodzieży Wszechpolskiej na swoim Twitterze zamieściła fragment wypowiedzi Grzegorza Schetyny z konwencji PO, w którym oświadczył, że będzie dążyć do delegalizacji wspomnianej organizacji i każdej innej, która „sieje nienawiść”. „To oznacza, że działamy skutecznie, na przekór liberalnej polityce” – ucieszyli się na swoim profilu Wszechpolacy.

„Będziemy dążyć do delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej i każdej organizacji, która sieje nienawiść!-mówi dziś @premierschetyna na konwencji @Platforma_org #sprawaPolek” – relacjonowała konwencję PO Gajewska.

➡️Będziemy dążyć do delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej i każdej organizacji, która sieje nienawiść!-mówi dziś @premierschetyna na konwencji @Platforma_org #sprawaPolek pic.twitter.com/HIzdxIMqXk — Kinga Gajewska (@gajewska_kinga) January 26, 2019

Pod wpisem pojawiły się szydercze komentarze.

„Delegalizacja @Platforma_org ? No cóż, co do zasady jestem przeciw delegalizacjom jakichkolwiek ugrupowań, nawet tylko o poglądach dalekich od moich, ale skoro tak chcą to dla PO można uczynić wyjątek ;)” – napisał Jacek W. Bartyzel.

Delegalizacja @Platforma_org ? No cóż, co do zasady jestem przeciw delegalizacjom jakichkolwiek ugrupowań, nawet tylko o poglądach dalekich od moich, ale skoro tak chcą to dla PO można uczynić wyjątek ;) — Jacek W. Bartyzel (@bartyzel) January 26, 2019

„A Pani wie, że może to zrobić tylko sąd? Chyba nie sugeruje Pani, iż będziecie wpływać na jego wyroki” – pytał inny użytkownik.

„No, no. Niemiecka agentura dąży do unicestwienia polskich organizacji, z każdym dniem coraz zabawniej” – dodał kolejny.

Na twitta odpowiedziała także Młodzież Wszechpolska.

„Miło słyszeć! To oznacza, że działamy skutecznie, na przekór liberalnej polityce. Nienawiść? Chyba nie trzeba wskazywać, kto sieje nienawiść do wszystkiego co Polskie. Nie od dziś wiadomo, że liberalni politycy osiągnęli Himalaje hipokryzji 😉” – napisała organizacja.

Miło słyszeć! To oznacza, że działamy skutecznie, na przekór liberalnej polityce. Nienawiść? Chyba nie trzeba wskazywać, kto sieje nienawiść do wszystkiego co Polskie. Nie od dziś wiadomo, że liberalni politycy osiągnęli Himalaje hipokryzji 😉. https://t.co/hCzFAnlQJs — Młodzież Wszechpolska (@MWszechpolska) January 26, 2019

Źródło: Twitter