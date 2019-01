Jak on to ustał? Fantastyczny skok Kamila Stocha w Sapporo [wideo]

To warto zobaczyć! Dziś rano, gdy większość kibiców jeszcze spała Kamil Stoch Dokonał historycznego wyczynu. Skokiem na 148,5 metra ustanowił fantastyczny rekord skoczni Okurayama w japońskim Sapporo!

Kamil Stoch zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. W finałowej serii Polak wynikiem 148,5 m ustanowił rekord obiektu Okurayama. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft.

Niesamowity skok Kamila Stocha:

Trzeci był prowadzący na półmetku Norweg Robert Johansson, a piąty – po nieudanej drugiej próbie – lider klasyfikacji generalnej cyklu Ryoyu Kobayashi. To trzeci z rzędu konkurs Japończyka bez miejsca na podium.

Walczący z przeziębieniem Stoch oszczędzał w Sapporo siły. Nie wziął udziału w piątkowym treningu, podobnie jak w sobotniej serii próbnej. W pierwszej serii konkursu miał najlepsze warunki wietrzne, a uzyskane 133 metry wystarczyły do szóstej pozycji.

W finale aura wyjątkowo sprzyjała trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu, który potrafił to wykorzystać i poszybował na odległość 148,5 m. To cztery i pół metra dalej niż dotychczasowy rekord obiektu, należący do Macieja Kota i Krafta. Pół metra mniej zmierzono przed rokiem w mistrzostwach Japonii Ryoyu Kobayashiemu, ale ten wówczas upadł wyraźnie skracając próbę.

Stoch, który już na ziemi wskazał ręką na serce i głęboko odetchnął z ulgą, także wylądował już na płaskim odcinku, na dwie nogi, czyli bez telemarku, ale pewnie jak na taki skok. Sędziowie odjęli mu sporo punktów za styl, co jednak nie przeszkodziło mu w objęciu prowadzenia.

źródło: PAP, twitter.com