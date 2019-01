Kolejne ataki na Polaków w Wielkiej Brytanii : „Wynoście się z Anglii”

Policja w Nottingham prowadzi śledztwo w sprawie ksenofobicznej ulotki, którą otrzymała redakcja „East Midlands po Polsku”. Jej treść głosiła: ‚Po prostu wynieście się z Anglii’.

Kopertę, w której znajdowała się wiadomość, otworzyła redaktorka gazety Beata Polanowska. Widniała na niej podobizna szefa brytyjskiego MSW, Sajida Javida oraz hasła takie jak: „Po prostu wynieście się z Anglii”, „Imigranci, trzymajcie się z dala od naszego kraju”czy „Brexit znaczy brexit”.

Nie mogłam uwierzyć, że trzymam w dłoni ulotkę z hejtem. Miałam mieszane uczucia. Byłam zdenerwowana, wystraszona, ale też nie dopuszczałam tego do siebie. Nie powinniśmy udawać, że nic się nie stało. To ważne, że zareagowaliśmy, że to zgłosiliśmy. Przyjechałam tu w latach 90. i czuję, że Nottingham jest moim domem. Są jednak takie momenty, kiedy zastanawiam się nad powrotem do Polski. Widzieliśmy, że brexit może przynieść napięcia na tle rasowym, ale nigdy nie doświadczyłam ich na sobie. To dlatego tak bardzo mną to wstrząsnęło – mówiła dziennikarka w rozmowie z „Nottingham Post”.

Rzecznik policji oświadczył, że incydent ten został zakwalifikowany jako ‚przestępstwo motywowane nienawiścią na tle narodowościowym’.